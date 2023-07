Microraccolta amianto. 194 interventi nel giro di 8 mesi

Attivato il 10 novembre 2022, il servizio di microraccolta amianto per abitazioni civili ha già approvato 194 interventi all’interno del Bacino Venezia da parte dei gestori Veritas S.p.a. e ASVO S.p.a..

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, promotore della campagna, con il contributo di 250€ messo a disposizione per singola richiesta, ha coperto più del 50% del valore della media degli interventi, che si è assestata a circa 450€ per utenza.



Come funziona la microraccolta

Il servizio di microraccolta consente ai cittadini del bacino che posseggano materiali o lastre in amianto presso la propria abitazione e pertinenze (garage e rimesse), di provvedere in autonomia alla rimozione e alla preparazione dei rifiuti per la raccolta, previo ritiro di un kit di dispositivi di protezione individuale e materiale specifico per il conferimento in sicurezza.

Le richieste per la valutazione del servizio con contributo vanno inviate al gestore di riferimento, compilando l’apposita modulistica e allegando fotografie del materiale per cui si chiede il ritiro.

Le richieste possono essere inviate se gli utenti sono in regola con i pagamenti della TARI/TARIP. Il contributo erogato da Venezia Ambiente è valido per un singolo intervento relativo a immobile e/o pertinenza.

Il contributo di €250 erogato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente viene scontato direttamente in fattura.

Possono essere rimossi solo materiali per un quantitativo massimo di 1000 chili per i manufatti o 75 metri quadrati nel caso di lastre o pannelli, posizionati a un massimo di 3 metri da terra. I materiali possono essere anche frammentati purché non degradati ovvero friabili e con fibra a vista.



Amianto e meteo avverso: un rischio aggiuntivo per la salute

«Come Consiglio di Bacino siamo davvero soddisfatti dei numeri di questa prima fase della campagna di microraccolta amianto – spiega il Presidente Claudio Grosso. – L’impegno economico che abbiamo messo in campo nasce dalla volontà di stimolare i cittadini a rimuovere pericolose fonti di potenziale inquinamento per la collettività, ricordo infatti che l’amianto è un rifiuto particolarmente nocivo per la salute quando inizia a degradarsi, quindi togliere dal nostro territorio 194 potenziali fonti di pericolo è un risultato che ci fa ben sperare, soprattutto perché era una sostanza presente negli abitati».

Tanto più che, proprio in un momento come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da meteo avverso, grandine e violente precipitazioni, qualsiasi presenza di eternit può diventare un potenziale rischio per la salute. «L’invito è prevenire problematiche, usufruendo del contributo messo a disposizione. Nonostante le pressione che Veritas e ASVO stanno subendo e il sovraccarico di lavoro derivante dalle emergenze climatiche, resta costante l’impegno di tutti, sia nostro che dei gestori, oltre che dei Comuni di promuovere l’iniziativa per rimuovere più amianto possibile dal nostro territorio» conclude Grosso.

Il servizio resterà in vigore per i prossimi anni, fino alla saturazione dell’incentivo di complessivi € 345.250 messi a disposizione da parte di Venezia Ambiente per l’intero bacino. I cittadini possono informarsi presso i propri Comuni/gestori relativamente alla disponibilità di accesso a questo servizio con il contributo previsto.



Info

Per maggiori informazioni si possono consultare la pagina informativa predisposta sul hsito dell’ente e sui siti dei gestori con la modulistica: Veritas e ASVO.