Nuove misure per i servizi scolastici a sostegno delle famiglie

Il Comune di Spresiano si impegna a sostenere le famiglie con nuove misure per i servizi scolastici

SPRESIANO (TV) – Il Comune di Spresiano si prepara per il prossimo anno scolastico 2024/2025 con nuove misure volte a facilitare le famiglie, offrendo un sostegno rinnovato e migliorato. Queste iniziative si concentrano principalmente sulla conciliazione degli orari di lavoro dei genitori con quelli di entrata e uscita degli alunni delle scuole primarie. Il servizio di pre e post scuola verrà riproposto con costi principalmente a carico del Comune e solo in modo residuale per le famiglie che richiedono un’estensione degli orari pomeridiani.

Accoglienza mattutina

Al fine di agevolare le famiglie, il Comune di Spresiano garantirà un servizio di accoglienza degli alunni a partire dalle ore 7.30 e fino all’inizio delle lezioni alle ore 8.00. Questo servizio sarà disponibile per tutte le famiglie che ne faranno richiesta e per tutti i plessi delle scuole primarie di Spresiano, Visnadello e Lovadina. L’impegno finanziario del Comune per questo servizio sarà di €83.000,00 per due anni (€41.500,00 annuali).

Post scuola e orari differenziati

Nel pomeriggio, gli orari del post scuola varieranno a seconda dei diversi plessi e dei giorni di rientro e dei relativi turni della mensa. A Spresiano, gli alunni delle classi I-II-III potranno godere gratuitamente del post scuola dalle 12.00 alle 13.00 il martedì e il venerdì e dalle 13.00 alle 14.00 il giovedì. Le classi IV e V avranno il post scuola dalle 13.00 alle 14.00 martedì, giovedì e venerdì. A Visnadello, invece, l’orario del post scuola gratuito sarà sempre dalle 13.00 alle 13.30 dal martedì al venerdì. Non è previsto il post scuola a Lovadina, trattandosi di una scuola primaria con orario a tempo pieno.

Prolungare l’orario del post scuola

Per le famiglie che ne avessero necessità, è prevista la possibilità di prolungare ulteriormente l’orario del post scuola, con costi a proprio carico. I costi saranno addirittura ridotti rispetto agli anni precedenti e saranno reperibili e dettagliatamente illustrati nel modulo di iscrizione che sarà reso disponibile a breve. Sarà anche possibile optare per una eventuale rateizzazione dei costi.

Il servizio sarà fornito dalla cooperativa “Mondo Delfino” di Montebelluna. Le iscrizioni per questo servizio saranno aperte dai primi di agosto fino ai primi di settembre. Il servizio continuerà fino all’ultima settimana di scuola, tenendo conto della disponibilità del servizio mensa.

Paolo Tagliapietra, Assessore alla Scuola del Comune di Spresiano

L’Assessore alla Scuola del Comune di Spresiano, Paolo Tagliapietra, ha sottolineato l’importanza di questo impegno aggiuntivo, di cui sono particolarmente orgogliosi. Questo sforzo si inserisce in una linea di continuità con quanto fatto in passato. Sin dal 2015, l’Amministrazione si è impegnata a evitare dichiarazioni enfatiche, preferendo invece concentrarsi sulla concretezza e sviluppare un piano d’azione concreto per sostenere i bambini, i ragazzi e le famiglie in un percorso di sostegno reale.

Questo impegno è ancora più importante e lungimirante in un periodo come quello attuale, caratterizzato da una diminuzione demografica e da un aumento dei problemi giovanili. Solo nel corso del 2023, nonostante Spresiano conti poco più di 12.000 abitanti, il Comune ha investito oltre 250.000 euro in questo settore, attraverso diverse iniziative. Queste iniziative includono il sostegno per la frequenza alle scuole dell’infanzia, la copertura parziale dei costi della mensa e del trasporto scolastico, il contributo diretto all’Istituto Comprensivo, le borse di studio, il contributo per i libri di testo per la scuola secondaria di primo grado, i buoni per librerie, i servizi pre e post scuola, e così via. Inoltre, ulteriori somme sono state destinate a iniziative sociali e culturali rivolte alle stesse fasce d’età.