Nuova passerella ciclopedonale sul fiume Sile

Sul fiume Sile sarà realizzata una passerella ciclopedonale che collegherà H-Campus con Portegrandi, favorendo la mobilità sostenibile e lo sviluppo locale.

PORTEGRANDI – Una nuova passerella ciclopedonale verrà realizzata sul fiume Sile, creando un collegamento tra il polo formativo di H-Campus e la località di Portegrandi. Questo progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Quarto d’Altino, che ha incluso l’opera nel Piano triennale delle opere pubbliche e ha definito lo schema di accordo. Il prossimo passo prevede la firma della convenzione attuativa con il privato, permettendo così l’avanzamento verso la progettazione definitiva e la realizzazione della passerella, finanziata interamente da investitori privati.

Un progetto di collaborazione pubblico-privata

Il progetto della passerella rientra nell’Accordo di programma approvato nel 2017 dal presidente della Regione Veneto, che ha dato vita all’H-Campus, un polo di servizi innovativi e formativi di rilevanza sovraregionale. Questo accordo prevede una serie di opere a carico del soggetto attuatore, tra cui il percorso ciclabile che collegherà H-Campus a Portegrandi. Oltre alla passerella sul Sile, il progetto include anche la costruzione di un parcheggio scambiatore. Tali infrastrutture rappresentano un riconoscimento del beneficio pubblico offerto ai Comuni di Roncade e Quarto d’Altino.

Benefici per il territorio e per i cicloturisti

Il nuovo percorso ciclopedonale offrirà numerosi vantaggi al territorio. Esso fornirà un collegamento rapido e sicuro tra H-Campus e Portegrandi, favorendo lo sviluppo economico della località grazie alla presenza degli studenti del campus. Inoltre, la passerella sul Sile creerà un passaggio sicuro per i cicloturisti, collegando la rete di ciclabili esistenti a Ca’ Tron con la Greenway del Sile.

Caratteristiche tecniche e ingegneristiche

L’investimento per la realizzazione del percorso ciclopedonale è di 1 milione e 820 mila euro, coperto dal soggetto attuatore. Il percorso, che avrà una larghezza complessiva di 300 centimetri, sarà illuminato e fruibile da pedoni, ciclisti e mezzi elettrici leggeri. Inizierà dalla zona di H-Campus, collegandosi alla passeggiata pubblica realizzata in memoria dell’antico tracciato della via Annia, e attraverserà il Sile in un tratto rettilineo a nord-ovest di Portegrandi, dove il fiume ha una sezione più ristretta e meno soggetta all’erosione. La passerella, lunga circa 60 metri, sarà realizzata in acciaio corten, che servirà anche da parapetto.

Un percorso green

Il progetto include anche interventi green, con la piantumazione di nuove piante e arbusti lungo le scoline e nella fascia verde ai piedi dell’argine. Inoltre, verrà realizzato un parcheggio scambiatore lungo via Comm. Domenico Veronese, vicino al cimitero e al campo sportivo di Portegrandi. Quest’area amplierà il parcheggio esistente e sarà collegata alla nuova pista ciclopedonale e alla passerella attraverso i percorsi ciclabili già presenti.

Un’opera attesa per la prossima primavera

L’obiettivo è di completare e consegnare il percorso ciclopedonale al territorio e ai cicloturisti entro la prossima primavera, offrendo così una nuova e sicura infrastruttura che arricchirà il paesaggio e i servizi locali, promuovendo la mobilità sostenibile e valorizzando il territorio del Sile.