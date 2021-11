Nuova distribuzione di borracce alle scuole da parte di Venezia Ambiente

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente rilancia l’iniziativa di distribuzione di borracce in acciaio presso le scuole medie del territorio per l’anno scolastico 2021-2022. La distribuzione delle 26.000 borracce sarà supportata dal lancio di un video realizzato dalla cooperativa sociale REM oltre che da un concorso che premierà le classi che mostreranno il cambiamento delle loro abitudini di consumo di acqua, diminuendo la produzione di rifiuti di plastica.

Dopo il successo dell’iniziativa di distribuzione alle scuole elementari nella primavera 2021, con 38.000 borracce distribuite nelle scuole primarie del territorio di gestione dell’ente, ovvero l’intera Città Metropolitana di Venezia e il comune di Mogliano Veneto, Venezia Ambiente rilancia l’iniziativa anche alle scuole secondarie inferiori. A supporto di questa distribuzione è stato lanciato il video “Elefanti di Plastica” realizzato dalla cooperativa sociale REM di Chioggia, per incentivare l’utilizzo delle borracce e per sensibilizzare alla riduzione di rifiuti plastici.

Il lancio dell’iniziativa è stato supportato dalla conferenza stampa tenutasi oggi, 5 novembre 2021, dove il Presidente dell’Ente Claudio Grosso, ha illustrato i numeri della prima distribuzione effettuata col supporto di MAGVenezia con borracce andate letteralmente a ruba e la quantità di rifiuti risparmiati col loro utilizzo oltre a presentare il video di supporto alla nuova iniziativa, realizzato dalla giovane video-maker Giulia Zennaro. Il video è visibile sul sito www.veneziaambiente.it e su tutti i canali digitali della Città Metropolitana di Venezia. «Siamo sicuri che passare per le nuove generazioni possa assicurare un cambio di abitudini più duraturo a sostegno dell’ambiente, vista la sensibilità dimostrata dai ragazzi e il loro impegno per migliorare a partire già dal presente e in questo – sottolinea Grosso – devo ringraziare la lungimiranza degli uffici del Consiglio di Bacino nell’affrontare questa sfida partendo proprio dalle scuole».

La nuova distribuzione si pone degli obiettivi ambiziosi come rafforzare lo spirito di cambiamento di abitudini presso i ragazzi e le loro famiglie, come incentivo Venezia Ambiente ha deciso di indire il concorso “#stappalamente”. Si tratta di un contest aperto alle classi che riceveranno le borracce chiedendo loro di creare dei contenuti fotografici o video che raccontino questo cambiamento di abitudini, inviandole al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. I contenuti prodotti fino al 31 gennaio 2022 verranno analizzati e selezionati da una giuria composta da Venezia Ambiente, Veritas e Asvo, i migliori tre lavori riceveranno una fornitura di materiale scolastico, prodotto da materiale riciclato, per l’intera classe.