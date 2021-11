Sabato e domenica all’insegna della tradizione, arriva San Martin a Mojan

L’Assessorato alle Identità e Tradizioni Locali e la Pro Loco di Mogliano Veneto presentano San Martin a Mojan,un fine settimana dedicato alla tradizione rurale e al folklore locale, con numerose iniziative dedicate ai più piccoli ma anche tante curiosità e appuntamenti per gli adulti.

“San Martin a Mojan è un evento di promozione del territorio che celebra la cultura contadina e le radici culturali della nostra città”, spiega l’Assessore alle Identità e Tradizioni Locali Enrico Maria Pavan. “San Martino è un giorno importante per l’agricoltura: all’epoca rappresentava la scadenza dei contratti agrari e dell’anno agrario. È anche la Giornata del Ringraziamento, quando i vescovi italiani attirano l’attenzione al mondo rurale, alla terra e all’agricoltura. Sabato e domenica, in piazza, i cittadini troveranno tutti i simboli delle culture contadine e del tempo passato dei nostri territori, dagli espositori di legumi e prodotti ortofrutticoli, dei mezzi di lavoro, proposte gastronomiche in linea con le tradizioni locali ma anche moltissime attività per i più piccoli. I bambini potranno realizzare con le proprie mani il proprio dolce di San Martino, guidati da adulti esperti, andare in pony o coccolare gli animali dell’aia e delle stalle, perché la fattoria viene portata letteralmente in piazza”.

“L’evento celebra le tradizioni e l’identità contadina del nostro territorio con l’obiettivo di riscoprire la bellezza delle cose semplici e dello stare insieme dopo un periodo di grande difficoltà dovuto alla pandemia”, commenta il Sindaco Davide Bortolato.

Si comincia sabato 6 novembre alle 10.00, con l’apertura degli stand dei prodotti tipici regionali, la mostra “Venezia e i suoi commerci” a cura di Veneto a Tavola, la mostra delle spezie e dei dolci di San Martino misura XXL. Nel pomeriggio, alle 14.00, ci sarà la consegna delle essenze arboree alle famiglie moglianesi, all’interno del progetto di Veneto Agricoltura “Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana”, cui il Comune di Mogliano Veneto aderisce ogni anno. Alle 15.00, spettacolo in piazza per i bambini con il racconta storie “il mantello di San Martino”.

L’evento clou per i più piccoli è in programma alle 16.00, quando San Martino a cavallo farà il suo ingresso in piazza, taglierà un pezzo del suo mantello per donarlo, come racconta la storia che tutti i bambini veneti conoscono, al poverello infreddolito che incrocia il suo cammino. Tutti i piccoli presenti avranno la possibilità di portare a casa un ricordo indelebile, scattando una foto con San Martino e ricevendo in dono il dolce in pasta frolla che lo rappresenta, prodotto da una nota pasticceria moglianese.

Alle 17.00, nella Sala Consiliare del Municipio, saranno presentati il libri su San Martino, scritti da Tiziano Spigariol. Durante la giornata di sabato, sarà anche possibile visitare la mostra del Tabaro, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Ea congrega del Tabaro” e il Tabarrificio Trevisano. Dalle 18.30 alle 23.30 spazio alle delizie per il palato, con la degustazione di cicchetti, vino nuovo e specialità tipiche autunnali. Un momento di convivialità e condivisione dei sapori possibile grazie al grande lavoro della Pro Loco moglianese.

Domenica 7 novembre, alle 9.00, la tradizione fa il suo ingresso in piazza con il gruppo folkloristico Pastoria del Borgo Furo e i suoi “Mestieri di una volta”. Spazio alla musica folk, alle 10.00, con il Vittoria Quintet. Alle 10.30 i bambini avranno la possibilità di mettere letteralmente le “Manine in Pasta” nel laboratorio di pasticceria a loro dedicato dove, sotto la guida di un esperto, potranno imparare a impastare, preparare, cuocere e decorare il proprio dolce di San Martino, che poi porteranno a mamma e papà. Mentre i piccoli si divertono, i più grandi sono invitati al taglio del nastro di San Martin a Mojan, alla presenza delle autorità. Alle 11.00 torna la musica con il Coro del Palio di Zero Branco e “Canzon de ‘na volta”. Alle 12.00, i presenti potranno assistere alla tradizionale benedizione dei trattori e delle macchine agricole, cui seguirà lo stappo delle botti del vino nuovo, con brindisi finale per tutti. Alle 13.00, sotto la tendostruttura in piazza Caduti, la Pro Loco propone una carrellata di piatti tipici, anche per asporto.

Alle 15.00 la piazza si anima con il Grande Gioco dell’Oca riservato ai bambini. Alla fine del gioco, a tutti i partecipanti sarà donato un dolce di San Martino. In alternativa, alla stessa ora, i piccoli potranno effettuare una passeggiata a cavallo con i pony della Scuderia Ippogrifo di Peseggia. Alle 16.00 arriva il momento danzante, come ogni festa rurale che si rispetti, con Balli nell’Aia, l’esibizione del gruppo folkloristico Pastoria del Borgo Furo. Alle 17.00 è il momento di W San Martin, con taglio e degustazione gratuita per tutti dei dolci di San Martino preparati dalle pasticcerie e dai panifici moglianesi. Dalle 18.30 alle 23.00, si chiude in bellezza con la Cena di San Martino.