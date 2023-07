“Notti Magiche”: ultimi due appuntamenti sotto le stelle e i fuochi d’artificio

MOGLIANO VENETO – Va in scena questa sera, martedì 18 luglio, la replica di “D’amore di vino”, lo spettacolo che lo scorso giugno ha dato il La alla rassegna Notti Magiche promossa dalla compagnia teatrale Fumo Bianco, registrando il sold-out.

Illuminati da centinata di candele e accompagnati dalla chitarra di Riccardo Palladin, sotto un cielo stellato, Giacomo Vianello della compagnia “Fumo Bianco” e Linda Pani, attrice e conduttrice di Radio Piterpan, duetteranno sul palco dipanando le mille sfaccettature dell’amore in uno spettacolo in chiave ironica, a tratti sentimentale.

Lo spettacolo inizia alle 21.30, mentre il pubblico si accomoderà sul prato della Filanda Motta, allestito con candide tovaglie, cuscini, tavolini e sedie, per degustare – a fine rappresentazione – un picnic con i sapori delle Eccellenze offerte dalle aziende partner del festival. A coronare la serata, i fuochi d’artificio, attesi alle ore 23.00.



“Dalla parte di Orfeo” chiude la rassegna

La rassegna che ci ha accompagnati nei mercoledì d’estate si appresta alla conclusione. Domani, 19 luglio, sempre la Filanda Motta accoglie una notte giovane, nell’ultimo appuntamento di una rassegna davvero ben riuscita sia per la varietà dei generi artistici presentati, sia per il successo di pubblico registrato.

Di ispirazione classica, lo spettacolo “Dalla parte di Orfeo” vedrà in scena Francesco Lunardi (Orfeo), Imma Quinterno (Euridice), Giacomo Vianello (il segretario della casa) e il coro formato dai giovanissimi attori di Tema Academy, la scuola di teatro di Tema Cultura. La produzione, già rappresentata all’Olimpico di Vicenza e al Teatro Mario Del Monaco di Treviso, mette in luce il talento di giovani interpreti, preparati e diretti con grande professionalità dalla regista Giovanna Cordova.



Info

L’ingresso è solo su prenotazione; i biglietti sono in prevendita online nel portale Vivaticket. Vendita in loco il giorno dell’evento a partire dalle ore 20. Costo del biglietto: 12 euro aperitivo più spettacolo.

Per informazioni: Compagnia “Fumo Bianco” tel. 333-6169835 (Giulia) oppure 392-0086505 (Filippo).