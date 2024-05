Continuano serrati, negli ultimi giorni, i controlli notturni sulle strade della Marca da parte dei Carabinieri di Treviso

Treviso – Nel montebellunese, denuncia e ritiro della patente di guida per un 29enne italiano sorpreso alla guida di autovettura in evidente stato di ebbrezza. L’uomo, sottoposto a controllo con alcoltest è risultato positivo con tasso alcolemico superiore a 1.10 gr./lt.

Stessa sorte per un 37enne di origini cinesi, alla guida di autovettura. L’uomo è risultato positivo al controllo dei militari dell’Arma con tasso superiore a 1.40 gr./lt.

Un 21enne del Burkina Faso è stato analogamente sanzionato perché sorpreso alla guida con tasso alcolemico riscontrato superiore a 1.20 gr./lt.. E ancora, un 30enne, controllato alla guida dai Carabinieri in località Colle Umberto, è risultato positivo all’alcoltest con tasso quasi pari a 0.90 gr./lt..

Notte “brava” di un settantenne

Un singolare l’episodio è accaduto con protagonista un ultrasettantenne alla guida di un motocarro. L’anziano, dopo essere stato controllato e sanzionato dai Carabinieri nella zona del Montello perché positivo all’alcoltest, con tasso superiore a 1.70 gr./lt., non demordeva! Al primo fermo erano le 22.30 del 1° maggio. Successivamente “avvistato” alla guida del medesimo veicolo alle ore 04.30 circa, del 2 maggio, da un’altra pattuglia dell’Arma. A seguito di un ulteriore controllo alcolimetrico, ne riscontrava l’ulteriore positività con un tasso pari a circa 1 gr./lt.

Scattata così per il trasgressore, oltre alla denuncia penale, anche una multa di quasi 2.000 Euro per l’utilizzo abusivo del veicolo utilizzato per circolare benché già sottoposto a sequestro, dopo il primo controllo.

Una radiomobile dei Carabinieri travolta: 4 feriti

Nella notte del 6 maggio, un’autoradio del Radiomobile Carabinieri di Treviso in servizio perlustrativo è rimasta coinvolta in un sinistro stradale.

Erano le ore 01.00 circa quando il veicolo dell’Arma che stava percorrendo Strada Canizzano diretta verso il centro città veniva urtato violentemente da tergo da una Volkswagen Golf con a bordo un 22enne ed un 29enne.

A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli riportavano ingenti danni. I quattro coinvolti sono stati trasportati dai sanitari in ospedale dove i due militari, un vice Brigadiere e un Appuntato scelto, che era alla guida della “gazzella” dell’Arma, sono stati visitati. Sono stati poi dimessi con alcuni giorni di prognosi mentre i due occupanti dell’autovettura investitrice sono stati trattenuti in osservazione. Nessuno è in pericolo di vita.

Gli accertamenti sono ora in corso per verificare le cause del sinistro.