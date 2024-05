Riprende il volo diretto Venezia-Islanda

Sono due i collegamenti a settimana garantiti dalla Play Airlines, fino a fine ottobre.

VENEZIA – A partire dal 16 maggio, PLAY airlines, compagnia low-cost islandese, riprende i collegamenti diretti dall’aeroporto Marco Polo di Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík , allungando il periodo di operatività dallo scalo veneto rispetto al 2023.

“PLAY è felice di tornare ad operare il suo collegamento diretto da Venezia per Reykjavík, con una novità: quest’anno anticipiamo di più di un mese la ripresa dei voli, segno della vivacità dello scalo veneto” dichiara Einar Örn Ólafsson, CEO di Play. I voli, effettuati il giovedì e la domenica, continueranno infatti per tutta la stagione estiva, fino al 27 ottobre.

Sul sito flyplay.com, oltre ai voli, si possono da quest’anno prenotare soggiorni in hotel e B&B, noleggiare un’automobile o acquistare escursioni sull’isola, costruendo in autonomia il proprio pacchetto vacanza.









La natura incontaminata e primordiale dell’Islanda offre paesaggi spettacolari da scoprire lungo le strade panoramiche, esperienze uniche come l’avvistamento delle balene o le visite ai ghiacciai, il sole a mezzanotte e molto altro ancora. “L’Islanda è una destinazione molto popolare fra gli italiani, e l’estate rappresenta il momento per vivere appieno il fascino dell’estremo Nord. Viceversa, grazie al nostro collegamento diretto i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire Venezia, il suo territorio e tutto il Veneto, dalle montagne al mare”, conclude Ólafsson.

Il volo da Venezia per Reykjavík sarà operativo dal 16 maggio come segue: