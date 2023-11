Noi siamo la storia, davvero!

I primi dipendenti della TDP, Terminal Data Processing, si sono incontrati oggi a pranzo, a Marghera, per festeggiare Carla, l’amica, la collega, la leader indiscussa del gruppo da lei creato e denominato “Noi siamo la storia”.

Venezia Marghera – La notte prima della festa è stata agitata per molti partecipanti: l’emozione per l’imminente incontro si è fatta sentire soprattutto dopo aver letto il messaggio dell’organizzatrice Carla, che scriveva: “Non vedo l’ora che venga domani, sono troppo contenta di vedervi, perché voi ci siete sempre stati con me..” e molto altro.

Non sarebbe stata la prima volta che gli ex colleghi si incontravano: da circa due anni, i veterani di quella che è stata una delle prime software house italiane, si ritrovano annualmente per una pizza in compagnia.

L’artefice della réunion è sempre “la Carla”, che con la sua indomabile voglia di stare in compagnia dei vecchi e sinceri amici, organizza gli incontri dei suoi ragazzi della TDP. Ma questo di oggi era un giorno speciale, che univa la festa alla riunione di tutta la famiglia allargata, perché erano invitati anche mogli, mariti.

Quei ragazzi degli anni ’70, oggi quasi tutti in pensione, hanno lavorato in un centro elaborazione dati all’avanguardia per l’epoca, quando un solo computer, completo di dischi e stampante, occupava una stanza di 50 metri quadri, tenuta ad una temperatura costante di 20 gradi. Alla TDP, che, dopo i primi anni in Corso del popolo a Mestre, aveva sede in via Ulloa a Marghera, venivano elaborati dati e creati programmi di contabilità e statistiche di vendita dei clienti non ancora autonomi con gli strumenti meccanografici. Nel settore informatico, c’era ancora molta strada da percorrere.

Nel 1975 Bill Gates aveva fondato la Microsoft e disse: “Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa” ma era il solo a pensarlo. L’IBM aveva creato una linea di micro computer e fu felice di vendergli la licenza per pochi soldi. Era il 1981.

A partire da fine anni ’70, molti di quei giovanissimi dipendenti, hanno lasciato la TDP per altre importanti aziende, anche in settori molto diversi da quello che li aveva visti muovere i primi passi lavorativi.

Carla, invece, fedele a quello che è stato il suo primo lavoro, ha sempre svolto il ruolo di responsabile del data entry e dell’elaborazione dati, e oggi, in pensione ormai da diversi anni, segue il marito Giancarlo nei concerti con gli Asiaband. Giancarlo, batterista e fondatore, è il frontman del gruppo musicale.

Il pranzo è stato un vero successo e non sono mancati attimi di puro divertimento come quelli di commozione e nostalgia.

La storia sono loro davvero, protagonisti di un passaggio fondamentale per la moderna informatica, ma soprattutto sono la storia di una vera amicizia, una storia di sogni, di passioni e di realizzazioni, di quei ragazzi degli anni ’70 che oggi ringraziano “la Carla”.