Lavoro: molte opportunità in Veneto nel periodo natalizio

Logistica, Grande Distribuzione Organizzata, Retail, Horeca e Fast Moving Consumer Goods i settori interessati dal picco della domanda di personale per la settimana” del Black Friday e la stagione natalizia.

MILANO – Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, ricerca in Veneto quasi 300 profili per il periodo natalizio da inserire in diversi ambiti. Le opportunità riguardano in particolare i settori Logistica, Grande Distribuzione Organizzata, Retail, Horeca e Fast Moving Consumer Goods, dove si registra un notevole aumento della domanda legato sia al Black Friday che alle festività natalizie.

Le posizioni si rivolgono a un ventaglio molto ampio di candidati e candidate: dai giovani che stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro agli universitari che vogliono sfruttare il periodo di pausa dalle lezioni per fare esperienza, passando per candidati e lavoratori con esperienza alla ricerca di nuove opportunità.

“Con l’avvicinarsi del Black Friday e delle festività natalizie stiamo registrando un incremento della domanda di personale in numerosi settori. Questa tendenza, sommata al quadro di elevato Candidate Shortage e quindi alla difficoltà di reperimento che le imprese stanno affrontando, crea significative opportunità di lavoro, con posizioni aperte a figure con e senza esperienza” commenta Giada Donati, Central Delivery Senior Manager di Gi Group.

Nel settore Logistica sono 100 gli inserimenti previsti per i ruoli di magazziniere, carrellista, pickerista, autista, preparatore merce e impiegato di magazzino. Le proposte si rivolgono sia a profili senza esperienza pregressa sia a figure esperte. Si richiede disponibilità part-time, full-time e nei weekend.

Per la Grande Distribuzione Organizzata sono invece 50 le posizioni aperte come scaffalista, addetto ai banchi specializzati (gastronomia, macelleria, pescheria e forno) e cassiere. Ci si rivolge sia a coloro che non hanno esperienza sia a chi ha un percorso professionale già avviato. È richiesta disponibilità part-time, full-time e nei weekend.

Ulteriori opportunità arrivano anche dal settore Retail, per il quale Gi Group sta cercando 30 profili come addetto vendita e allestimento, e dal settore Horeca con 40 profili da inserire comeaddetto alla ristorazione, cameriere, barista, cuoco, commis di cucina e pizzaiolo.Per gli inserimenti in ambito Horeca è gradita l’esperienza nel settore e la disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nel fine settimana.

Per il mondo Fast Moving Consumer Goods, infine,sono 50 le posizioni aperte come operaio alimentare, rivolte a profili con esperienza pregressa in contesti produttivi o di magazzino. Si richiede inoltre disponibilità a lavorare su turni anche notturni.

“Nel mercato del lavoro di oggi è centrale anche il ruolo della formazione, che permette di acquisire competenze in linea con le esigenze delle imprese e colmare l’attuale, e profondo, skill mismatch. Noi costruiamo percorsi formativi su misura attraverso il nostro Training Hub, con programmi rivolti sia ai giovani in fase di inserimento nel mondo del lavoro sia a persone che vivono una transizione professionale” conclude Giada Donati.