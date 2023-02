Noale, auto contro un platano. Illeso l’autista

La notte scorsa, all’una e 20 di venerdì 24 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Valsugana a Noale per la fuoriuscita di un’auto finita contro un platano: illeso l’autista.

I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Mirano, hanno messo in sicurezza l’auto, alimentata a GPL, che dopo aver toccato lateralmente la pianta è rimbalzata in strada.

I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.