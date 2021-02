Nel Veneto, il 17,7% dei positivi ha “l’inglese”

Questa mattina, durante la consueta conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile a Marghera, insieme al Presidente Luca Zaia e all’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, c’erano la dottoressa Francesca Russo, responsabile Prevenzione della Regione Veneto, e la dottoressa Antonia Ricci, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Quest’ultima ha parlato delle varianti presenti nella nostra regione, presentando uno studio sulla sorveglianza genetica di Sars-Cov2 nella nostra Regione.

I risultati parlano di ben 17 gruppi genetici diversi, di cui 4 varianti sono definite dal Centro Europeo per la prevenzione e controllo delle malattie (ECDC) come varianti “che destano preoccupazione da monitorare con attenzione”, o più precisamente “variants of current concern”.

“Tra queste – si legge nel documento – si segnala in particolare l’identificazione già dalla seconda metà di dicembre 2020 della variante VOC-202012/01 (B.1.1.7) anche detta variante inglese, che si caratterizza per una maggiore trasmissibilità ed una possibile maggiore virulenza. Si evidenzia inoltre la recente (12 febbraio) identificazione della variante P.1 detta “brasiliana”. Tale variante presenta mutazioni che aumentano la trasmissibilità e riducono l’efficacia di neutralizzazione da parte di alcuni anticorpi”.

La dott.ssa Ricci ha spiegato in maniera chiara come i virus, tutti i virus, mutino naturalmente per sopravvivere alle azioni di contrasto messe in atto dall’uomo. Il virus, sotto pressione per l’arrivo di vaccini o farmaci, elude gli ostacoli mutando e mette in difficoltà la difesa anticorpale.

La variante inglese era presente nei primi giorni di febbraio (3 e 4 febbraio: data prelievo campioni per la sorveglianza) con una prevalenza del 17,7%. L’indagine è stata effettuata sottoponendo a sequenziamento 182 campioni ricevuti da 10 diversi laboratori di microbiologia sul territorio regionale.

Silvia Moscati

