Operazioni dei Carabinieri del Comando di Treviso

La Stazione Carabinieri di Paese ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti tre giovanissimi, due diciannovenni e un sedicenne, che, controllati a bordo di autovettura mentre percorrevano la SR53, venivano trovati in possesso dalla pattuglia operante di due panetti di hashish del peso complessivo di quasi 160 grammi. A casa di uno dei due diciannovenni venivano ulteriormente rinvenuti e sequestrati 13 grammi di marijuana e quasi 3 grammi di hashish.

I Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa in concorso M.A., 70enne padovano, F.G., 55enne novarese, e D.F.M., 56enne pisana, tutti gravati da pregiudizi, perché nell’ambito di una trattativa per l’acquisto di mobili di una camera da letto su piattaforma on line, inducevano in errore la venditrice, una pensionata 64enne di Castelfranco V., facendosi accreditare 2.240 euro sulle proprie carte prepagate, per poi rendersi irreperibili.

I Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto hanno identificato e denunciato gli autori di un furto ai danni di una pensionata 74enne del posto. Nel pomeriggio del 25 novembre scorso, alcuni soggetti si erano infatti introdotti all’interno del fondo privato dell’anziana sottraendole una panchina e della legna da ardere. Alla vista dei Carabinieri, giunti in loco nella circostanza, il gruppetto si era dato alla fuga disfandosi della refurtiva, restituita alla malcapitata dai militari dell’Arma che sono ora riusciti a dare un nome e un volto ai responsabili. Gli indagati sono un diciannovenne, due ventenni e un diciassettenne di origini nordafricane, dimoranti nel vittoriese e tutti con precedenti di polizia.

