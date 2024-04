Nel trevigiano 55 comuni al voto

Mogliano Veneto, Paese, Preganziol e Vittorio Veneto tra i Comuni al voto sopra i 15 mila abitanti

Anche nel 2024, come ogni anno, si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali. Sono 55 i Comuni in provincia di Treviso chiamati a eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, tra cui anche Mogliano Veneto, Paese, Preganziol e Vittorio Veneto rispettivamente con sindaci uscenti: Davide Bortolato, Katia Uberti, Paolo Galeano e Antonio Miatto.

Si tratta di realtà del nostro territorio con più di 15mila abitanti; in caso di mancata maggioranza di uno dei candidati si andrà al turno di ballottaggio, fissato per sabato 22 e domenica 23 giugno 2024.

Un’ importante novità è stata decisa dal decreto del Consiglio dei ministri: nei piccoli Comuni fino a 5mila abitanti è stato rimosso il limite al numero dei mandati; per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti si ha la possibilità di un terzo mandato consecutivo; per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti resta valido il limite dei due mandati.