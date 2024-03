Navigare l’adolescenza: un viaggio psicoeducativo per genitori

A Conegliano dal 3 aprile al via dieci incontro formativi per i genitori di figli preadolescenti.

CONEGLIANO – “Navigare l’adolescenza”, questo il titolo scelto per un percorso psicoeducativo rivolto a genitori di figli preadolescenti, realizzato dal Servizio per le Dipendenze dell’Ulss 2 in collaborazione con l’associazione Comunità Giovanile onlus all’interno del progetto “Prevenzione dipendenze scuola – famiglia – territorio”, con la finalità di migliorare e consolidare le proprie abilità educative e genitoriali.

Il corso, che inizierà mercoledì 3 aprile, nasce dal presupposto che ogni genitore possiede il potenziale per acquisire le abilità e le competenze fondamentali per educare i propri figli adolescenti e che quindi attraverso le serate di formazione proposte si possa migliorare lo stile educativo e rafforzare così il legame genitore-figlio.

Gli incontri, esperienziali e coinvolgenti, saranno una decina, con cadenza settimanale, rivolti ai genitori degli studenti delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Conegliano, fino a raggiungere un massimo di trenta partecipanti.

Le tematiche che verranno affrontate nelle serate, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, saranno, ad esempio, lo sviluppo dell’adolescente con le caratteristiche neurobiologiche e psicologiche che lo caratterizzano, la comprensione dei diversi stili educativi, le emozioni, l’incoraggiamento, la comunicazione, la disciplina, i comportamenti a rischio con un particolare focus sull’utilizzo della tecnologia e delle principali sostanze psicoattive.

Per iscriversi, entro il 27 marzo, è necessaria la compilazione del modulo al link. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo e prima dell’inizio del corso si riceverà la conferma dell’iscrizione via mail.

L’iniziativa si terrà ogni mercoledì a partire dal prossimo 3 aprile, dalle 20.30 alle 22.00, al “Centro Culturale Teresa Fabbri” di via Ortigara, 131, a Parè di Conegliano.

Per informazioni è possibile contattare gli operatori al numero 0438663850 o scrivere una mail a [email protected].