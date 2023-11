Nave Vulcano con ospedale “Role 2” pronta per il Medio Oriente

L’Italia ha rapidamente mobilitato risorse umanitarie per assistere la popolazione civile palestinese colpita dagli attacchi terroristici di Hamas. La “Nave Vulcano” della Marina Militare, dotata di un ospedale “Role 2”, è partita verso il Medio Oriente. Insieme a un ospedale da campo dell’Esercito, questi sforzi rappresentano un impegno tangibile per fornire aiuti nella striscia di Gaza.

In aggiunta, un ospedale da campo dell’Esercito sarà inviato. Questi sforzi rappresentano un impegno concreto per fornire aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato che l’Italia sta lavorando per coinvolgere altri paesi in questa operazione umanitaria.

Foto ufficiale del Ministro della Difesa Guido Crosetto



La “Nave Vulcano” è partita da Civitavecchia verso Cipro, dove si unirà ad altre navi italiane coinvolte nell’Operazione “Mediterraneo sicuro”. L’unità, con un equipaggio di oltre 170 marinai, di cui circa 30 dedicati alla struttura sanitaria, dispone di capacità logistiche e ospedaliere avanzate, comprese sale operatorie e ambulatori.

Il personale medico interforze, composto da anestesisti, chirurghi, infermieri e altri specialisti, sarà inviato nell’area tramite volo militare per fornire assistenza sanitaria. Inoltre, il Comando Operativo di Vertice Interforze sta organizzando uno schieramento di un ospedale da campo dell’Esercito con capacità di “Role 2”, che potrà collaborare con strutture di altri paesi.







L’obiettivo è stabilire rapporti diplomatici, umanitari e collaborazioni con attori nella regione mediorientale, specialmente con i Paesi arabi, al fine di promuovere la de-escalation delle tensioni. Lo Stato Maggiore della Difesa continua a pianificare dettagli operativi per coinvolgere al massimo altri paesi in questa significativa missione umanitaria.

Crediti fotografici: Ministero della Difesa – Marina Militare Italiana