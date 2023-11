EuroCup: Reyer Venezia vince in trasferta

Grazie alla vittoria per 77-93 con Wolves Vilnius la Reyer Venezia vince finalmente anche in trasferta di EuroCup ed entra in zona playoff.

VILNIUS – Dopo un’inizio europeo davvero disastroso, ecco che l’Umana Reyer si sblocca anche in trasferta, rendendo più facile il resto del cammino in EuroCup ed entrando per la prima volta in zona playoff. Il netto 77-93 con cui batte i Wolves Vilnius è figlio di un’ottima prestazione di squadra con il 70% da 2 punti e ben 6 giocatori in doppia cifra.

Mvp orogranata Barry Brown jr. con 7/9 da 2 e 3/6 da 3, seguiti da Casarin con 6 assist e Spissu con 5.

La partita

Solito quintetto per Venezia con Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori, assente il solo Parks, influenzato. La Reyer parte subito bene portandosi sul 4-9 dopo 2’30”. Vilnius passa in vantaggio 14-13 al 6′, ma viene subito ripresa grazie soprattutto a Tessitori e Simms che riportano il vantaggio a +4 (14-18 al 7’30”). Nuovo pareggio a 18, allungo di Brown jr. e canestro lituano per il 20-23 finale.

Il secondo quarto vede Venezia mantenersi sempre in vantaggio ma mai oltre il +5, i lituani con un mini break di 6-0 si riportano avanti per 34-32, ma gli orogranata riprendono subito in mano la partita e il quarto finisce 39-44.

Al rientro dagli spogliatoi la Reyer iniziano a prendere pian piano il largo. 42-48 al 22′, 45-52 al 23’30”, 49-57 al 24’30” aumentando così il divario tra le due squadre. I padroni di casa provano a restare attaccati con con le triple di Juskevicius, ma sale in cattedra Brown jr. con 12 punti e il quarto si conclude 62-69.

L’ultimo periodo vede Venezia chiudersi perfettamente in difesa, nonostante due time out Vilnius non riesce a sbloccarsi se non con i liberi. A poco più di un minuto dalla fine Simms segna per il +20, per poi chiudere sul punteggio finale di 77-93.

Prossima partita fondamentale per la Reyer in campionato a Milano alle 18.15. In EuroCup invece giocherà mercoledì 22 in Lettonia con gli ucraini del Prometey.

Le parole del Coach post partita

Queste le parole di Coach Neven Spahija in conferenza stampa dopo il successo esterno a Vilnius:

“Per prima cosa voglio dire che sono molto felice di essere tornato a Vilnius dopo tanto tempo. Qui me sento a casa e non dimenticherò mai gli anni con il Rytas Vilnius e la famiglia Vainauskas. Sono inoltre davvero felice di aver incontrato questo club nuovo ed ambizioso.



Stasera noi siamo stati migliori, ma questa società farà grandi cose nel futuro. Abbiamo giocato molto bene con grande solidità, specialmente nel secondo tempo, in difesa e attacco. Abbiamo dunque meritato la vittoria. La differenza di valutazione complessiva tra la nostra (116) e la loro (75) squadra significa molto, in particolare che abbiamo giocato di squadra. Abbiamo finito la partita con sei giocatori in doppia cifra e questo indica la condivisione della palla. 18 assist totali, vinto a rimbalzo e perso solo 5 palloni: ottima gara. Ora lavoriamo alla prossima”.

Il tabellino

Parziali: 20-23; 39-44; 62-69

Wolves: Mekowulu 9, Juskevicius 15, Zukauskas 9, Miniotas 7, Zemaitis 4, Thurman 16, Kozys, Berucka 8, Gagic 9. All. Kemzura.

Umana Reyer: Spissu 12, Tessitori 10, Casarin 2, De Nicolao ne, O’Connell, Janelidze ne, Brooks 5, Simms 16, Wiltjer 10, Brown jr. 24, Tucker 14. All. Spahija.

Photo Credits: Reyer.it