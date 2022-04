MV COMIX: fantasia e creatività incontrano la solidarietà

Cosplay, spettacoli e tanto divertimento per raccogliere donazioni materiali per bambini in ospedale e famiglie in difficoltà.

Arriva a Mogliano, per la prima volta in assoluto, MV Comix, frutto del progetto “You MoVe” dell’associazione “Il Pesco di Mogliano Veneto” con il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto e la collaborazione di Comix con la direzione artistica di Mara Pelizza.

L’appuntamento è per domenica 24 aprile dalle 10 alle 19 al “Parco del Sole” di Mogliano Veneto.

La manifestazione nasce per raccogliere donazioni di materiali solo nuovi come giochi, libri, colori, da destinare ad “ABIO (Associazione Bambini In Ospedale) Mestre” operante nel reparto di pediatria dell’ospedale di Mestre, “Giocare in Corsia” che allieta i bambini in ospedale a Treviso, e a realtà che supportano bambini in famiglie in difficoltà o bambini profughi dall’Ucraina.

Sarà possibile anche donare cibo a lunga scadenza o prodotti per l’igiene personale e della casa che verranno destinati al supporto di realtà economicamente fragili.

L’evento, a ingresso libero, ospiterà cosplayers, figuranti, cori e artisti provenienti da tutta la regione e oltre. All’interno del parco ci saranno un’area espositiva a tema cosplay, un’area ristoro con truck food, un’area giochi di ruolo e “giochi di una volta”, uno stand per provare a giocare con consolle e realtà aumentata, aree tematiche di intrattenimento/set fotografici a tema western, medioevale, fiabesco come Alice nel Paese delle Meraviglie e molto altro ancora.

Sulla pedana, durante la mattinata, si esibiranno il Coro Anton di Mogliano Veneto, il gruppo Mani di Luce Veneto (che segnerà in linguaggio LIS, lingua italiana dei segni) e il coro LIS “Mani Bianche” di Vedelago (TV) composto totalmente

da bambini e adolescenti sia normodotati sia ragazzi con varie disabilità.

Nel pomeriggio ci si potrà divertire con Spiccoli di Film, cosplayer tra gli altri dei Blues Brother e di Aretha Franklin.

Nell’area centrale del parco la mattina si potrà assistere a una rievocazione storica a cura della Confraternita de’ Masnadieri di Marcon (VE) e nel pomeriggio si potrà provare l’emozione, se le condizioni meteo lo consentiranno, di volare su una vera mongolfiera in volo vincolato grazie a LOOGO srls che arriverà a gonfiare un bellissimo balloon arcobaleno a Mogliano direttamente da Villabassa in Alta Pusteria (BZ).

Lo spettacolo però non si limiterà al programma previsto, perché in tutto il parco si potranno trovare, pronti per scattare

foto con bambini e non, supereroi, elfi, guerrieri, personaggi di film e cartoni, principesse e chi più ne ha più ne metta.

Chiunque parteciperà all’evento potrà partecipare alla gara cosplay che si terrà nel pomeriggio sotto gli occhi attenti e

della giuria composta da cosplayer esperti, artisti del costuming e videomaker cui spetterà il compito di designare i vincitori.

A disposizione dei visitatori, uno stand per poter stampare in tempo reale le proprie fotografie preferite e portarsi a casa

un ricordo del primo MV Comix.

Finito qui? Certo che no: camminando nel parco si potranno incontrare – oltre a tanti appassionati e bambini con i loro travestimenti – anche gruppi di artisti del cosplay affermati a livello regionale come i Venice DC Universe, che riproporranno scene e scontri dei film dell’universo DC con protagonisti come Batman, Superman ma anche i rivali dei supereroi, oppure gruppi conosciuti a livello nazionale come NEXT Cosplay che crea attività ludiche di gioco nel settore cosplay ed è ideatore degli eventi cosplay abbinati alle uscite dei film nelle sale cinematografiche italiane, con collaborazione continua con UCI CINEMAS dal 2015.

Tutto questo è molto altro è MV Comix.

“Un grande ringraziamento per la realizzazione dell’evento va alla quasi totalità delle attività commerciali di via Roma, la strada principale del quartiere Ovest-Ghetto di Mogliano Veneto che hanno sostenuto con entusiasmo il progetto dicono gli ideatori di MV Comix – a molte associazioni di volontariato, in primis l’Associazione di Quartiere Ovest-Ghetto che collaboreranno con noi, al gruppo scout Mogliano Veneto 1, a Comix che ha messo a disposizione la sua esperienza di organizzazione di eventi a tema cosplay dandoci la possibilità di collaborare in modo stimolante e produttivo, ma soprattutto all’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto e a tutti gli uffici tecnici che ci stanno dando la possibilità di trasformare il “Parco del Sole”, nel “Parco dei sorrisi”…per chi ci sarà e per chi beneficerà delle donazioni”.