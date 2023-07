Motociclismo, Alex Tiveron quinto a Varano

Quarta tappa e ottimo quinto posto al Campionato Italiano 2T Italian GP per il centauro trevigiano Alex Tiveron all’autodromo Riccardo Paletti a Varano de’ Melegari ( Parma). Un’ultima tappa, prima della pausa estiva, che si è svolta in un clima torrido e soprattutto super competitivo per le due tempi da Grand Prix, visto che sono stati abbattuti i record della pista sia per la 125 sia la 250.

PARMA – Il trentaquatrenne, portacolori del motoclub O. Tenni e Ambassador dello Lisporteam360, in pista nella categoria 125 GP con la Honda 125 del TR Team, ha chiuso la tre giorni di Varano al quinto posto, nonostante fosse dolorante per la caduta nelle prove libere del venerdì pomeriggio, ma conferma i miglioramenti visti da inizio stagione e si avvicina sempre più ai vertici di classifica.

Sabato nelle due qualifiche disputate, pur dolorante, è comunque riuscito a migliorare il tempo delle libere, mentre nella gara di domenica scattato al via molto bene, nel finale ha dovuto rallentare il ritmo di gara per l’acutizzarsi dei dolori che lo limitavano nella guida.

Così Alex al termine della gara : “Venerdì ero uscito per fare il consueto rodaggio al motore, dopo un primo run in cui avevo già avuto delle buone sensazioni dalla moto, ho dedicato il turno alla messa a punto della moto in vista delle qualifiche, senza forzare eccessivamente vedendo che comunque avevo già migliorato il tempo fatto segnare lo scorso anno. Purtroppo ho perso l’anteriore in ingresso di curva e sono caduto. Sabato nelle qualifiche ho fatto un po’ fatica perché ero un po’ dolorante e soprattutto da metà turno in poi nella staccate e nei cambi di direzione perdevo molto. Domenica ho cercato di partire meglio possibile ma soprattutto negli ultimi giri è stata dura.

Con la moto abbiamo fatto un ottimo lavoro ed è stato fatto bel passo in avanti. Il livello del Campionato si è alzato molto e i tempi che sono scesi in tutte le piste in cui abbiamo corso quest’anno ne sono la dimostrazione. In questo mese di pausa ci sarà sicuramente modo di lavorarci su, eda Magione (Perugia) per la quinta tappa ci riproverò di sicuro, visto che è una pista in cui mi trovo molto più a mio agio rispetto a Varano“.