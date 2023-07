Monterosa Ski: la montagna va in scena

Gusto, leggende e cultura popolare su tutti i versanti del Monte Rosa, dove non mancano gli appuntamenti per celebrare il territorio e le sue espressioni migliori. Dalla gara sui sabot ayassini, agli eventi dedicati alla cultura Walser, nella valle di Gressoney e in Valsesia, al miglior artigianato di montagna che si mette in mostra nei mercatini a tema.

CHAMPOLUC – Un luglio fresco, quello del Monte Rosa, che si scalda in ogni occasione di incontro per gli appuntamenti proposti ai locali e ai visitatori: momenti in cui ritrovarsi in comunità, per i primi, mentre, per i secondi, occasioni da non perdere per portare a casa anche una storia irripetibile da raccontare.

Dal versante piemontese della Valsesia, varcando il confine su quelli valdostani delle Valli di Gressoney, d’Ayas e Champorcher, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Siete più tipi avventurosi da corsa sui sabot, oppure critici enogastronomici o sommelier aspiranti o intitolati? Gourmand alla ricerca di assaggi ricercati oppure amanti dei sapori semplici di montagna? Si può essere l’uno e l’altro da queste parti, magari facendovi coinvolgere da quanto vi è sempre parso fuori dalla vostra comfort-zone.

E allora lasciate che, anche in questa estate, il Monterosa vi sorprenda con i suoi eventi.

Il Gressoney Walser Festival: dal 15 luglio tanti appuntamenti per riscoprire la cultura Walser

Un festival che celebra, a gran voce, tutto quello che significa essere Walser: questo popolo antico, insediatosi nelle vallate del Rosa quasi mille anni fa, è riuscito a conservare una lingua propria, il titsch, la riconoscibilissima architettura delle case Stadel, i costumi e una semplice e genuina cucina di montagna. Proprio la gastronomia è al centro del Gressoney Walser Food, che il 15 luglio accenderà il borgo di Gressoney-Saint-Jean con musica, intrattenimento e show-cooking dal vivo a cura dello chef Danilo Salerno, per scoprire prima con gli occhi, e poi con il palato, tutto il gusto dell’enogastronomia Walser.

Sempre a Gressoney-Saint-Jean nell’ambito del Walser Festival, si terrà, il 2 agosto, la Monterosa Family Run, marcia non agonistica nella natura per tutta la famiglia, all’insegna della scoperta del territorio e del buon cibo, che attende i partecipanti nel centro del borgo al termine della passeggiata. Qui l’elenco completo degli eventi Gressoney Walser Festival 2023.

Monterosa Sabot Race in val d’Ayas: tra artigianato di montagna e goliardia – 22 luglio

Perché correre la Monterosa Sabot Race? È un’occasione unica per scoprire una delle tradizioni più longeve di queste terre, quella degli zoccoli in legno, i sabot, produzione che ha calzato per secoli gli abitanti locali e non solo!

Verso la fine dell’Ottocento, ad Ayas, era documentata la presenza di circa 400 sabotier che ogni estate si sfidavano in una gara che andava a decretare chi di loro fosse il più bravo, oltre a testare l’affidabilità della calzatura sugli scoscesi profili del Monterosa.

Oggi la tradizione è ancora viva con la Monterosa Sabot Race, la gara goliardica corsa tutta con i sabot ai piedi.

Il percorso si sviluppa lungo il vecchio villaggio di Periasc ad Ayas, uno dei più pittoreschi della valle. Nel corso del tragitto ci sono due tappe in cui è necessario fermarsi e bere una birra prima di poter continuare: non solo bisogna saper correre con i sabot ai piedi, ma anche con la birra in corpo! Gli ultimi due ostacoli prima del traguardo sono uno scivolo d’acqua seguito da un temibile scatto tra fieno e segatura.

Insomma, davvero uno spettacolo imperdibile a cui assistere. Ma anche la gara più divertente dell’anno da correre, per i più avventurosi. Chi vince? Vince lo sport, vince lo stare insieme in allegria, vince l’artigianato della val d’Ayas, questo è sicuro. Quota di partecipazione, 15 euro.

Il bosco magico di Alagna: per grandi e piccoli cacciatori di impronte – sabato 23 luglio

Una giornata di verde e divertimento per tutta la famiglia: partendo dal rifugio Pianalunga (quota 2000 m), punto di arrivo della cabinovia di Alagna, si diventa tutti Sherlok Holmes della natura, sulle orme degli animaletti del bosco, per imparare a riconoscere e catalogare le tracce lasciate da chi condivide con noi gli spazi del nostro pianeta. Inoltre, tanto divertimento con il parco giochi in quota e con il tubing, posti nei pressi del rifugio.

Tornati in centro ad Alagna, si potrà conoscere un albero molto particolare. Se quest’albero potesse parlare… beh, all’albero di Alagna non solo piace parlare, ma piace anche raccontare le storie di cui questa valle è stata teatro nel corso dei secoli: quelle dei popoli Walser. E poi, il bosco torna protagonista con il laboratorio di falegnameria “Il bosco nelle mani“, dove approcciarsi alla disciplina con giochi di costruzioni.

Sapori d’alta quota al Passo dei Salati – 30 luglio

Un mercatino a quota 3.000 metri? Il Monte Rosa è anche questo: il prossimo 30 luglio al Passo dei Salati, raggiungibile con gli impianti di risalita di Staffal (Gressoney-La-Trinité) e di Alagna-Valsesia, si terrà il tradizionale mercatino che unisce il gusto dell’eccellenza eno-gastronomica valdostana a quella piemontese. Per l’occasione, gli impianti resteranno aperti con orario continuato dalle 7.30 alle 16.45, saranno organizzate visite naturalistiche tra le ore 10 e le 14 e degustazioni di prodotti tipici.