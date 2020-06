Mogliano ringrazia chi ha donato per l’emergenza sanitaria

Un sentito ringraziamento a chi ha contribuito alle donazioni per l’emergenza Covid-19. L’amministrazione è grata ai molti cittadini che – incarnando i valori solidali e di appartenenza alla comunità – hanno versato, sul conto corrente messo a disposizione dal Comune, donazioni per un totale di circa 56mila euro.

Tra i concittadini che hanno contribuito con versamenti cospicui, si vuole citare lo studio Martini Ingegneria, che ha permesso di creare un fondo destinato ad aiuti concreti per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Il nuovo fondo è servito a pagare bollette, affitti e spese condominiali

La totalità delle donazioni ha permesso all’Amministrazione di destinare una piccola parte dei fondi – che con una specifica causale sta ancora raccogliendo – anche per il progetto ZAMPAIUTO, nato per sostenere le famiglie nelle spese veterinarie di base per i nostri amici a quattro zampe, compagni indispensabili nell’affrontare i difficili momenti di solitudine dati dalla lunga quarantena.

Il grande senso civico dei Moglianesi ha portato anche a un gesto d’incredibile generosità, la restituzione dei buoni alimentari da parte di alcune famiglie che, fortunatamente, sono riuscite a riprendere il lavoro e uscire dall’emergenza. Non potendo riconsegnare i buoni nominali all’amministrazione, queste persone hanno comprato direttamente beni di prima necessità, donati poi alla Caritas per sostenere le famiglie che ancora versano in condizioni di necessità.

Resta comunque attivo, proprio perché l’emergenza durerà ancora a lungo, il conto corrente per chi volesse continuare a donare. Il codice IBAN è IT15U0306912117100000046099, causale Emergenza Covid-19, specificando la causale Emergenza Covid-19-Animali. Sarà possibile rimpinguare il fondo destinato al sostegno alle famiglie per le spese veterinarie di base.

“Questo è l’esempio di quanto i moglianesi siano pronti a spendersi per i concittadini; i valori di comunità e di solidarietà ci regalano una nota positiva in un periodo che ha messo a dura prova la socialità, il senso di appartenenza e la quotidianità delle nostre vite”, ha detto il Sindaco Davide Bortolato. “Il mio sincero e cordiale ringraziamento va a tutti quelli che hanno donato, dimostrando che insieme si possono arginare anche le situazioni più difficili”.

Inoltre, è stata confermata anche per il 2020 la possibilità da parte dei contribuenti di scegliere a chi destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota dell’Irpef pari al 5 per mille. Il cittadino che volesse quindi destinare il proprio 5 per mille per sostenere le attività sociali svolte dal Comune, potrà farlo semplicemente apponendo la propria firma all’interno della sezione integrativa “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza” predisposta nei modelli di dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione Comunale ringrazia fin da ora tutti i cittadini che con la propria scelta aiuteranno i Servizi Sociali del Comune ad alleviare le situazioni di maggior disagio economico.

