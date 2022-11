Mogliano, Collegio Salesiano Astori inaugura la nuova palestra a servizio del territorio

Nella giornata di domani, venerdì 11 novembre 2022, alle ore 10.30, a seguito della conclusione dei lavori si terrà la grande inaugurazione della nuova palestra del Collegio Salesiano Astori con taglio del nastro alla presenza degli allievi, degli insegnanti, del Direttore del Collegio Don Dino Marcon e del Sindaco Davide Bortolato.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 in poi, sono previste manifestazioni sportive con le Associazioni locali.

La nuova palestra vista dall’esterno



L’inaugurazione della palestra nei 140 anni di vita dell’Istituto

La nuova palestra, la cui posa e benedizione della prima pietra risalgono allo scorso 21 luglio, viene inaugurata proprio nell’anniversario dei 140 anni di vita dell’Istituto.

«Ogni nuovo luogo dedicato allo sport in Città è un investimento per le generazioni future; con questa nuova palestra, aperta anche alle associazioni sportive moglianesi, l’opera salesiana continua a dimostrarsi all’avanguardia e al passo con le necessità della comunità, e continua ad offrire innumerevoli servizi ed attività educative di altissima qualità proposte e portate avanti con lo stile salesiano di Don Bosco, volto a formare “buoni cristiani e onesti cittadini”» dichiara il Sindaco Davide Bortolato.

La nuova palestra è stata realizzata secondo innovativi criteri di bioedilizia orientati alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla funzionalità degli spazi.

Interni nuova palestra



Intitolazione di un campo sportivo a San Domenico Savio

Nell’area adiacente alla struttura sono stati inoltre realizzati diversi campi da pallavolo, basket e calcetto (uno dei quali intitolato a San Domenico Savio) a disposizione anche del ricco panorama associazionistico sportivo cittadino. La palestra è inoltre dotata di un open-space dedicato a spettacoli, concerti e iniziative pubbliche.

Campi sportivi

«Questa giornata fa ben sperare perché rappresenta un momento in cui sono evidenti i risultati dell’impegno dei diversi attori che si incontrano e creano le condizioni per un legame sociale importante. La nuova palestra valorizza non solo la scuola, favorendo una sana aggregazione e la trasmissione di valori come il rispetto e la solidarietà, ma anche l’accoglienza e l’inclusività dei ragazzi più bisognosi del nostro territorio – commenta Don Dino, Direttore del Collegio Salesiano Astori. – L’intero progetto ha un costo complessivo di 977mila euro. Finora ne sono stati raccolti 160mila ma confidiamo di trovare ulteriori fondi, per questo facciamo appello ai benefattori di sostenere questa iniziativa».

Le modalità di contributo sono indicate al seguente link: https://www.astori.it/archivio-home/732-progetto-nuova-palestra.