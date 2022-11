Dottoressa accoltellata allo IOV di Padova. La condanna di Zaia

Una dottoressa dello Iov è stata aggredita questa mattina da un anziano paziente con un coltello. Secondo le prime informazioni, nel tentativo di difendersi, il medico avrebbe riportato ferite a una mano e al collo ed è stato subito soccorso dai colleghi.

Fortunatamente sembra non sia in gravi condizioni. L’aggressore, fermato dalla polizia è ai domiciliari. A rendere nota la vicenda il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Ferma la condanna: “Sono stato informato da poco che un medico in servizio a Padova presso l’Istituto Oncologico Veneto è stato aggredito questa mattina da un paziente, con un coltello. Il professionista è stato immediatamente soccorso. Le condizioni sanitarie sono stabili. Voglio esprime la più ferma condanna per un gesto di enorme viltà e la mia personale vicinanza al professionista ferito.

Seguo personalmente l’evolversi della vicenda, in contatto costante con la direzione dello IOV e dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Si tratta di fatti che non possono essere tollerati o liquidati, serve che il legislatore tratti questi casi con la massima severità e con norme ad hoc”.