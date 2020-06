Mobilità. Baldin (M5S): 6 milioni di euro per le ciclovie urbane venete, un passo avanti verso il futuro green, e un aiuto per la mobilità al tempo del Covid

«Lo stanziamento di oltre 6 milioni di euro per le ciclovie urbane del Veneto rappresenta un investimento lungimirante e intelligente. Una possibilità concreta per un’inversione di rotta nella nostra regione, che ha troppo spesso snobbato la mobilità su due ruote». Così Erika Baldin, consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle, sulla quota di fondi destinata al Veneto (€ 6.072.978), all’interno del provvedimento del ministero dei Trasporti che ha stanziato 137,2 milioni di euro da destinare alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (vedi link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ciclomobilita-1372-mln-euro-per-le-ciclovie-urbane-e-messa-sicurezza).

«Inoltre – prosegue la consigliera M5S – il fatto di aumentare l’offerta di piste ciclabili potrebbe attutire i problemi di affollamento di un trasporto pubblico che deve convivere con il Covid-19. Soprattutto nelle città universitarie sarà di grande aiuto nella riduzione dell’impatto che avrà il traffico privato, portandoci più vicini verso quel futuro green sostenuto fermamente dall’Unione Europea. Nel Recovery Plan l’EU punta forte sulla transizione verso un’economia sostenibile, legata al green deal, tutelando il territorio e il patrimonio paesaggistico e culturale».

«A questo proposito auspichiamo che – conclude Baldin – dopo le ciclovie urbane, si passi a potenziare quelle sul territorio, puntando ad implementarne l’offerta anche in chiave turistica, come potrebbe essere per piste ciclabili dal grande impatto scenografico che colleghino le città d’arte venete, su cui siamo ancora molto indietro. Un’ipotesi percorribile? Collegare e potenziare i percorsi per bici tra Padova, la Riviera del Brenta e Venezia, usando il naviglio di Brenta e le sue imbarcazioni tipiche per un pacchetto “boat and bike” dal grande appeal per quella specifica nicchia turistica, sull’esempio di quel che fanno in Olanda».

