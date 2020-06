“Settimana corta” per i consueti appuntamenti con la stampa, dal prossimo fine settimana.

La conferenza stampa del Governatore del Veneto Luca Zaia adotterà la settimana corta: cinque giorni su sette dopo ben quattro mesi di quotidianità. “Oggi sono 4 mesi esatti dall’inizio di tutto, il 21 febbraio” ha voluto sottolineare ieri mattina e oggi ha annunciato ai giornalisti che avranno…il sabato e la domenica libero!

Azzurra Doimo, una bellissima bambina di 5 anni, ha donato al Presidente un disegno che insieme ai tantissimi che sono arrivati in questi mesi, andrà ad arricchire la mostra che si terrà, forse in autunno, nella quale verranno esposti tutti i lavori dei piccoli artisti.

Azzurra ha disegnato i protagonisti delle conferenze stampa, 123 ad oggi, che con i genitori segue all’ora di pranzo.

Anche Sara Testa, una bambina di Moriago (Treviso), ha portato ieri al Governatore Zaia un dono: una graminacea, la Stipa Pennata anche detta Lino delle Fate o “mamai”. Il suo fusto arriva anche ai 60 cm di altezza e proprio in questo periodo la pianta fiorisce mettendo dei pennacchi piumosi di 30 cm attorcigliati alla base. Il pennacchio, bagnato nel latte di calce ed esposto al sole, diventa presto vellutato come la chioma del gatto (Mamao in dialetto) e pertanto vengono anche detti Mamai.

“Narra la leggenda che le fate scendessero a valle dai boschi pedemontani per cogliere i mamai e farne vesti luccicanti. Grazie Sara” ha concluso il Governatore Zaia.

Silvia Moscati

