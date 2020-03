Meteo. Stato di attenzione per vento forte su coste e pianura

METEO. STATO DI ATTENZIONE PER VENTO FORTE IN VENETO SU COSTE E PIANURA LIMITROFA FINO ALLE 12.00 DI MARTEDI’ 31 MARZO L’atteso peggioramento del tempo porterà sul Veneto anche situazioni di vento forte, per le quali