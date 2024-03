Mentre la Germania prende in considerazione il divieto di prostituzione, quale sarà l’impatto sul resto d’Europa?

Il potenziale passo della Germania verso la messa al bando della prostituzione ha acceso un dibattito a livello continentale sul futuro del lavoro sessuale in Europa. Il discorso sullo status giuridico della prostituzione in Germania, e per estensione in Europa, è complesso, informato da un mosaico di leggi che riflettono diversi atteggiamenti della società nei confronti del lavoro sessuale. Questa conversazione è particolarmente toccante alla luce della legge tedesca sulla prostituzione del 2002 e della successiva legge del 2017 che mira a regolamentare ulteriormente il settore e a proteggere le lavoratrici del sesso.

La legge sulla prostituzione del 2002 è stata una pietra miliare della legislazione tedesca. Prima di allora, vendere sesso non era illegale, ma la legge era strutturata in modo tale da rendere difficile per le lavoratrici del sesso rivendicare diritti e tutele. La legge ha cercato di porre rimedio a questa situazione legalizzando la prostituzione, con l’obiettivo di dare alle lavoratrici del sesso un riconoscimento formale e quindi l’accesso alle prestazioni sociali, all’assicurazione sanitaria e ai contratti di lavoro. In questo modo si è cercato di destigmatizzare il lavoro sessuale e di fornire un quadro di riferimento per condizioni di lavoro più sicure.

Sulla base di ciò, la legge entrata in vigore il 1° luglio 2017 ha introdotto ulteriori misure per regolamentare in modo più stringente l’industria della prostituzione e migliorare la protezione delle lavoratrici del sesso. Tra queste, la registrazione obbligatoria per le lavoratrici del sesso, le sessioni di consulenza sanitaria e l’obbligo di ottenere i permessi per i bordelli. L’intenzione era quella di creare un ambiente più sicuro per le lavoratrici del sesso e di ridurre il traffico di esseri umani e lo sfruttamento all’interno del settore, anche se c’è da chiedersi se questi obiettivi siano stati raggiunti, dato che molti all’interno del settore hanno trovato invasivo l’obbligo di consegnare dati personali privati come nomi, indirizzi e recapiti e i controlli sanitari obbligatori. Nel 2019, anno in cui sono state pubblicate le ultime statistiche ufficiali, in Germania c’erano circa 40.000 lavoratrici del sesso legalmente registrate ai sensi della legge sulla protezione della prostituzione. Sebbene ci siano stati resoconti discordanti sul numero effettivo di lavoratrici del sesso registrate e non registrate che attualmente lavorano in Germania, sappiamo, grazie alle testimonianze dirette delle lavoratrici del sesso e dei loro gruppi di difesa, che molte di più hanno preferito rimanere non registrate. Purtroppo questo significa che sono classificate come lavoratrici clandestine e non godono delle tutele della Legge sulla protezione della prostituzione.

A differenza dell’approccio tedesco, il modello nordico criminalizza l’acquisto di sesso ma non la sua vendita. Questo modello mira a ridurre la domanda di prostituzione prendendo di mira i clienti piuttosto che le lavoratrici del sesso. La Svezia è stata la prima ad attuare questo modello nel 1999, con l’idea che la prostituzione sia una forma di violenza contro le donne. Da allora, altri Paesi, tra cui Norvegia, Islanda e Francia, hanno adottato leggi simili. Il modello svedese è spesso salutato dai suoi sostenitori come una strategia di successo per combattere il traffico sessuale e ridurre il numero di lavoratrici del sesso, anche se i critici sostengono che spinge il settore alla clandestinità, rende il lavoro sessuale più pericoloso e che non ci sono statistiche concrete a sostegno del suo successo.

Il punto di vista delle lavoratrici del sesso e dei loro sindacati è, ovviamente, cruciale in questo dibattito e talvolta sembra essere dimenticato dai politici che fanno crociate. Molti sostengono che la depenalizzazione e la regolamentazione del lavoro sessuale offrano loro la massima protezione, consentendo condizioni di lavoro più sicure, l’accesso ai servizi sanitari e la possibilità di denunciare gli abusi senza timore di essere puniti. Temono che un divieto di prostituzione in Germania, simile al modello nordico, possa cancellare questi vantaggi, spingendo il settore nell’ombra e rendendo le lavoratrici del sesso più vulnerabili allo sfruttamento e alla violenza.

Il quadro giuridico che circonda la prostituzione varia notevolmente in Europa, riflettendo diversi atteggiamenti culturali, legali e sociali. Come in Germania, la compravendita di sesso è legale e regolamentata in Austria e nei Paesi Bassi. L’Italia e paesi come la Finlandia e la Spagna occupano una posizione intermedia in cui la prostituzione in sé è legale, ma sono vietati i bordelli organizzati, il pappone e l’adescamento in luoghi pubblici. Questo crea una situazione in cui il lavoro sessuale è visibile ma non completamente regolamentato, portando ad ambiguità legali che possono lasciare le lavoratrici del sesso in una posizione precaria. Al contrario, nelle vicine Croazia e Serbia, la prostituzione è severamente vietata in qualsiasi forma per i lavoratori del sesso e per i clienti.

Il potenziale cambiamento delle leggi tedesche sulla prostituzione potrebbe avere effetti significativi in tutta Europa. L’avvicinamento della Germania al modello nordico potrebbe spingere altri Paesi ad adottare misure simili, modificando il panorama legale del lavoro sessuale in tutto il continente. Al contrario, potrebbe anche innescare una resistenza e rafforzare la determinazione di coloro che sostengono la depenalizzazione e la regolamentazione del settore.

Mentre l’Europa osserva con attenzione, il dibattito in Germania sottolinea la necessità di un approccio sfumato alla prostituzione che bilanci la protezione delle lavoratrici del sesso con gli sforzi per combattere lo sfruttamento e la tratta. La conversazione è tutt’altro che conclusa e la decisione presa dalla Germania potrebbe costituire un precedente, nel bene e nel male, per il futuro del lavoro sessuale in Europa.