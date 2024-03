L’Umana Reyer cade a Londra nella semifinale di Eurocup Women per 71-59. Finisce l’avventura europea delle atlete di Coach Mazzon.

LONDRA – Finisce l’avventura europea in Eurocup Women. La Reyer cade a Londra per 71-59 contro London Lions non riuscendo a rovesciare il meno uno della partita di andata giocata al Taliercio. Non basta un gran primo tempo. Le londinesi si rialzano nel secondo periodo e agguantano la finale.

La partita

La Reyer inizia con Villa, Berkani, Fassina, Kuier e Shepard. Parte meglio Londra, costringendo Coach Mazzon a chiamare subito Time Out dopo appena due minuti di gioco.



Shepard sblocca le orogranata che alzano poi la difesa costringendo le padrone di casa a tirare negli ultimi secondi dell’azione, Villa e Kuier danno ritmo offensivo a Venezia che subisce però le giocate di Winterburn (14-7 al 7′). La partita sale di intensità ed è Londra a prendersi la prima frazione 19-13.

La seconda frazione di gioco si apre con il 6-0 orogranata grazie ai punti di Kuier e Shepard che riportano la gara in parità a quota 19. Gustafson fa la voce grossa sotto le plance, ma ad ogni canestro londinese, la formazione di coach Mazzon risponde presente. Berkani con una tripla firma il nuovo meno uno (25-24) al 16′. L’Umana diventa un rebus per la difesa casalinga e, con Berkani, Shepard e Villa, si porta avanti 27-31. L’ex Fagbenle guida le londinesi, ma Shepard (che tocca quota 14), dà due lunghezze di vantaggio al 20′, 31-33.

Al rientro dagli spogliatoi Venezia riesce a trovare cinque lunghezze di vantaggio (32-37). A coach Kaltsidou viene fischiato un tecnico per proteste, ma Fagbenle fa la voce grossa nel parziale di 10-2 delle bianconere punendo ogni mismatch. La sua tripla e quella di Winterburn accendono la Copper Box Arena, 42-39 al giro di boa. Londra colpisce ancora con i tiri dalla lunga distanza strappando sul 50-41, Berkani con quattro punti in fila termina il digiuno orogranata, ma Gustafson e Snytsina hanno altre idee, +10 London Lions al 30′.

Negli ultimi dieci minuti di gioco le britanniche allungano il distacco sul 59-45, le leonesse però non si arrendono lottando su ogni pallone con i canestri di Fassina e Villa. Londra mette in campo molta energia, tenendo in mano le redini del match e gestendo il vantaggio accumulato fino all’ultimo. Finisce 71-59 le orogranata lasciano la competizione europea. In finale va Londra

Il commento di Coach Mazzon

Coach Andrea Mazzon ha commentato così la sconfitta a Londra nella seconda partita della semifinale di Eurocup Women:

“Dobbiamo riconoscere il grandissimo livello della squadra di Londra, formazione costruita per l’Eurolega, hanno tante giocatrici di spessore e talento. Gli auguro di arrivare fino in fondo e vincere la coppa. Sono imbattute e hanno un modo di giocare che non è facile vedere nel basket femminile con grande fisicità ed atletismo. Ho detto alle ragazze che hanno provato a dare il massimo e a fare delle buone cose. Avevamo impostato bene la partita, concludendo il primo tempo alla grandissima, trovando buoni tiri da tre anche se poi non sono entrati, concedendo a loro solo due triple e facendo solo tre palle perse. Siamo stati in grado di reggere al loro impatto fisico. Abbiamo iniziato bene il terzo quarto prendendo l’inerzia della gara, sono arrabbiato per come abbiamo giocato dopo, abbiamo fatto 8 palle perse banali, non abbiamo visto le linee di passaggio, ci hanno messo ko le cinque triple nella frazione. Abbiamo eseguito tutto bene per poi arrivare in quel momento lì e non avere avuto la giusta concentrazione. E’ vero che la pallacanestro è domani, ognuno ha imparato qualcosa da questa gara, dobbiamo resettare e prepararci per la prossima partita. Ci aspetta una trasferta tosta a Campobasso.”

Il tabellino

Parziali: 19-13; 31-33; 55-45

London Lions: Katanic 2, Beckford-Norton, Snytsina 6, Winterburn 17, Endean ne, Gustafson Polkoski 19, Peddy 2, Wilkinson 2, Fagbenle 14, Meyers 3, Price ne, Samuelson 6 All.Kaltsidou

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 13, Gorini, Villa 12, Nicolodi, Pan, Meldere ne, Makurat, Cubaj 4, Fassina 5, Shepard 21, Kuier 4 All.Mazzon