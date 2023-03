Meno social, più sociale: il Comune di Silea lancia la campagna volontari

L’Amministrazione Comunale chiede ai cittadini tra i 18 e i 75 anni di segnalare la propria disponibilità per affiancare l’ente in attività in ambito sociale, tecnico, ambientale e culturale: le domande possono essere presentate fino al 30 aprile.

SILEA – Una comunità è tale se i cittadini contribuiscono alla sua costruzione e alla sua crescita: ne è convinto il Comune di Silea, che lancia un bando per creare un elenco di cittadini disponibili a svolgere piccole attività di volontariato a scopo di pubblica utilità: lo slogan della campagna di comunicazione è “Meno social, più sociale: diventa volontario”.

L’invito è rivolto ai cittadini residenti a Silea di età compresa tra i 18 e i 75 anni e la disponibilità va segnalata attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale entro il 30 aprile.

Gli ambiti di impiego dei volontari saranno l’Area Servizi alla Persona e Cultura, con attività di assistenza e trasporto persone disagiate a visite ospedaliere, accompagnamento alunni a scuola, assistenza ed aiuto alla persona attraverso attività di socializzazione (con particolare riferimento agli anziani e portatori di handicap), assistenza in occasione di eventi sportivi, attività sociali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali, assistenza nelle attività di animazione per bambini e ragazzi e assistenza all’accesso a servizi informativi digitali, e l’Area Tecnica Ambiente, con attività di supporto al personale addetto alla pulizia di aree comunali e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione, di vigilanza e pulizia strade e marciapiedi, vigilanza fossati e corsi d’acqua per prevenire con segnalazione all’ufficio tecnico di eventuali situazioni critiche, volantinaggio e affissione di locandine e manifesti di eventi.

Il Comune sosterrà i volontari con la fornitura dei mezzi e materiali necessari per lo svolgimento delle attività, di dotazioni di riconoscimento e identificazione (tesserini) per i volontari impegnati nei servizi, copertura assicurativa, corsi di formazione e sicurezza, monitoraggio e accompagnamento.

“Si tratta senz’altro – spiega l’Assessore al sociale Francesco Biasin – di una scelta importante, che richiede dedizione e costanza, ma siamo certi che possa essere ripagata dalla consapevolezza e dalla soddisfazione di aver lasciato il segno nella vita degli altri. Invitiamo i cittadini a riflettere sul fatto che ciascuno di noi è una ricchezza per gli altri e può contribuire alla crescita di una comunità sana, coesa e a misura di tutti”.