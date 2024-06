Maturità 2024: prima prova e aspettative

Si è tenuta questa mattina, 19 giugno, la prima prova di Italiano per i maturandi dell’anno 2024. Tra toto e aspettative, ecco le tracce

Anche per questa Maturità targata anno 2024 sono stati fatti i “toto-tema”, per la prima prova scritta di Italiano. E anche quest’anno non hanno sbagliato di molto, ne mancato le aspettative.



Le tracce della maturità 2024

Sono usciti Ungaretti, tema sulla poesia “Pellegrinaggio”, e Pirandello, autori attesissimi e previsti anche se i ragazzi sui social lamentano: “Testi troppo difficili”. Altra opzione, un un brano tratto da “Storia d’Europa” di Galasso, che spinge ad una attuale riflessione sulla bomba atomica.

I toto-social puntavano ai 120 anni dalla nascita di Robert Oppenheimer, o alla creazione di Facebook, 20 anni fa, temi che i maturandi avevano messo in conto. Si aspettavano anche qualche traccia riguardante proprio la attualissima questione social, che effettivamente è uscita: una traccia tratta da “Profili selfie e blog” di Maurizio Caminito proponeva l’importanza della scrittura e del diario nell’era digitale.

Nelle tracce anche un testo tratto dall’elogio dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini: “Per mia zia, l’imperfezione era un vantaggio e non il contrario”, un estratto da “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot e una traccia a partire da un brano tratto da “L’Intuizione dei costituenti” della docente del Politecnico di Milano Maria Agostina Cabiddu.

Queste le tracce che gli studenti hanno dovuto affrontare e vedere nella mattinata di oggi. Tracce “interessanti e abbordabili” ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara, riconfermando che l’esame non vedrà nessuna modifica.