Marocco, Mazzocco e Campocroce ed il problema del medico di base

Pubblichiamo lettera inviata dal Presidente dell’Associazione di Quartiere di Marocco a tutti gli associati.

Vi segnalo che ieri abbiamo ricevuto dal Direttore Generale dell’ULSS 2 di Treviso, cui ci eravamo rivolti, assieme al Quartiere Mazzocco, chiedendo indicazioni precise sui tempi previsti per la riassegnazione di un medico ai nostri Quartieri.

Ci è stato confermato che nel corso del 2021 i Quartieri di Marocco e Mazzocco sono stati qualificati come “Zona Carente”, con vincolo di apertura di un ambulatorio nelle rispettive Frazioni; per realizzare questo obiettivo, l’ULSS si sta ancora confrontando con i medici che frequentano il Corso di Formazione in Medicina Generale, per individuare un professionista disposto ad assumere tale incarico in via definitiva.

Nell’attesa quindi che venga formalizzata questa nomina, l’ULSS ci ha segnalato di aver individuato tre medici, cui è stato assegnato un “incarico provvisorio” nel Comune di Mogliano, disponibili a prestare servizio anche nelle Frazioni di Marocco, Mazzocco e Campocroce.

Oggi stesso replicheremo alla nota del Direttore Generale, chiedendo la disponibilità ad organizzare quanto prima un incontro che veda la partecipazione anche del Presidente di Mazzocco, dell’Assessore alle Politiche Sociali e del Sindaco, per chiedere indicazioni precise sulle concrete modalità con cui verrà gestito il servizio ambulatoriale e, soprattutto, i giorni di effettiva presenza che questi medici provvisori potranno garantire nei nostri Quartieri.