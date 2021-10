Zaia: “Immagino terza dose per tutti entro fine anno”

“Sento spesso dire non preoccuparti, tanto sono vaccinato – ha detto oggi il Presidente Luca Zaia durante il punto stampa presso la sede della Protezione Civile di Marghera – ma chi è vaccinato non è immune a prescindere dal contagio bensì ha statisticamente 6,6 volte in meno di contagiarsi.

Ovvio che più vacciniamo e più abbiamo possibilità di raggiungere l’immunità di gregge e aiutiamo chi non può vaccinarsi, pensate a un bimbo oncologico o un bimbo immunodepresso, ad esempio”.

Il presidente ha poi parlato diffusamente della terza dose che per ora è a disposizione degli over 60 dopo un periodo di sei mesi dalla somministrazione della seconda dose.

Va detto che i sei mesi dall’ultima dose, sono in realtà 180 giorni esatti. Più precisamente l’appuntamento scatta al 180 giorno dall’ultima somministrazione. Pertanto vengono conteggiati mesi da 30 giorni e non da 31, accorciando di fatto la distanza. Es. se uno ha fatto l’ultima dose il 10 maggio avrà l’appuntamento per la terza dose il 6 novembre (e non l’11 come si potrebbe ipotizzare). Inoltre, Astra Zeneca terza dose non pervenuta: si fa solo ed esclusivamente Pfizer e basta.

Zaia ha inoltre ipotizzato la somministrazione della terza dose per tutti, entro fine anno.

Silvia Moscati