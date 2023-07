Marini fioretto d’oro Mondiale

Tommaso Marini sale sul gradino più alto del podio mondiale nel fioretto maschile portando a 7 il numero di medaglie per l’Italia.

MILANO – Cambiano gli interpreti ma non il risultato. Quando si parla di Fioretto in questi mondiali risuona subito l’inno di Mameli per il secondo oro dopo quello di Alice Volpi e del podio tutto italiano. Tommaso Marini porta la settima medaglia in tre giornate di campionati Mondiali 2023.

Dopo aver conquistato l’argento negli scorsi Mondiali a Il Cairo, il ventitreenne Marini vince la sua seconda medaglia consecutiva, riportando la scuola Marchigiana della scherma di Cerioni sul tetto del mondo.

L’azzurro si è presentato a Milano con il successo nel tabellone da 64 contro il tedesco Faul per 15-8. Nel turno dei 32 l’anconetano delle Fiamme Oro ha poi avuto agilmente la meglio sul giapponese Shikine 15-4. La sua corsa è proseguita con il derby contro Filippo Macchi vinto per 15-11 e chiuso da uno splendido abbraccio finale tra i due giovani talenti azzurri, il campione europeo di Plovdiv e colui che si apprestava a diventare campione del mondo.



L’atleta marchigiano si è assicurato la medaglia con il successo con il punteggio di 15-9 sul transalpino Savin nei quarti di finale. Nella semifinale, che ha visto un grandissimo supporto dei 2000 presenti al Mi.Co., Marini ha combattuto stoccata su stoccata per superare il francese Lefort 15-13. La finale dell’oro è stata un rematch di quella del Campionato del Mondo Under 20 di Verona 2018. Il risultato è però diverso da quello visto cinque anni fa tra gli Juniores, con Marini che supera lo statunitense Itkin e si laurea per la prima volta in carriera Campione del Mondo a 23 anni con il punteggio di 15-13.

Gli altri azzurri in gara

Solo il campione del mondo Tommaso Marini ha fermato la gara di Filippo Macchi. Il fiorettista toscano ha vinto agilmente il primo match, quello del tabellone da 64, contro l’israeliano Finstebush 15-3. Nel turno da 32 l’atleta delle Fiamme Oro ha avuto la battuto all’ultima stoccata contro l’austriaco Lechner 15-14 portandosi agli ottavi. La sconfitta nel derby contro Marini 15-11 ha dirottato Macchi al 9° posto nel suo primo Campionato del Mondo.



Si ferma nel tabellone da 32 la gara di Daniele Garozzo e Alessio Foconi. Il campione olimpico di Rio 2016 ha iniziato la giornata con il successo per 15-8 sull’ucraino Yunes nel primo turno di assalti. Lo stop per il siciliano è arrivato nel secondo match contro il danese Winterberg-Poulsen 15-11. Foconi invece ha battuto il cipriota Tofalides con il punteggio di 15-8 nel tabellone da 64. Nel secondo match della sua giornata, l’atleta dell’Aeronautica Militare è stato poi sconfitto dall’egiziano Tolba con il punteggio di 15-8.

Sciabola femminile

Stop ai piedi del podio per Martina Criscio nella sciabola femminile. La pugliese ha vinto nel turno delle 64 contro la spagnola Perez Cuenca con il punteggio di 15-12. Nel tabellone da 32 ha poi avuto la meglio sulla turca Nisanur Erbil dopo un match combattutissimo per 15-13. Ancora una vittoria per l’atleta delle Fiamme Oro negli ottavi di finale contro la britannica Maxwell che le ha permesso di entrare nelle “top 8” dei mondiali. La medaglia iridata è sfumata contro la numero 1 del seeding, la giapponese Emura (poi medaglia d’oro per il secondo anno consecutivo) con un 15-8 classificando poi la classe ’94 in 7^ posizione.



Finisce agli ottavi di finale la corsa di Rossella Gregorio. L’atleta dei Carabinieri ha vinto il primo match di giornata contro l’atleta di Hong Kong Leung per 15-10. Stesso punteggio per la salernitana nel turno da 32 contro la numero 12 del ranking, la statunitense Tartakovsky. La corsa della classe ’90 si è fermata nel tabellone da 16 dove è stata sconfitta dalla francese Apithy–Brunet.



Nel tabellone da 32 lo stop di Michela Battiston. La friulana ha aperto la sua prova con una larga vittoria per 15-5 contro la kazaka Gulik. Nei sedicesimi di finale, l’atleta dell’Aeronautica Militare, ha visto fermare la sua corsa all’ultima stoccata contro la cinese Yang per 15-14 concludendo la prova in 20^ posizione. Primo assalto fatale per Chiara Mormile. La sciabolatrice dell’Esercito ha perso nel turno delle 64 contro la giapponese Takashima 15-12 chiudendo il suo primo mondiale in 37^ piazza.