Ore 12 del 28 luglio 1914: scoppia la Prima Guerra Mondiale

Domenica 28 giugno del 1914 erano stati assassinati a Sarajevo l’erede al trono d’Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e la consorte Sofia di Hohenberg, ad opera del serbo-bosniaco Gavrilo Princip, immediatamente arrestato. Dell’attentato, il governo di Vienna ritenne responsabili alcuni militari e funzionari della Serbia. Dopo un mese da quell’evento, e vari avvenimenti diplomatici falliti, Francesco Giuseppe, imperatore d’Austria, alle ore 12 del 28 luglio 1914 spedì un telegramma a Belgrado con la dichiarazione di guerra alla Serbia. Era iniziata la prima guerra mondiale, ma non molti se ne resero conto.

Ma cosa ne sanno oggi i giovani, a 109 anni di distanza del primo grande conflitto del Novecento, e pure i meno giovani, di quegli avvenimenti che nel maggio del 1915 portarono l’Italia in guerra?

Lo chiediamo a Umberto Zane, scrittore e giornalista, che di quel periodo storico ha raccontato e pubblicato diversi libri, tra cui “1915-1918 Dove sei stato mio bell’alpino? Diario di un mestrino al fronte e della sua città in guerra”. E la città è Mestre.

“La data dell’inizio della Grande Guerra, a 109 anni di distanza, sembra ormai lontana e dimenticata, ma non è così. Sì certo, ormai non ci sono più persone che l’hanno vissuta direttamente ma ci sono tanti loro figli e nipoti che hanno sentito parlare del dramma vissuto dai loro parenti. – racconta Umberto Zane che sta proseguendo la raccolta di testimonianze degli anni successivi alla fine del conflitto – Tra coloro che hanno raccontato di questa guerra, anche Bruno Michieletto, nato curiosamente il 3 agosto del 1914 ovvero pochissimi giorni dall’inizio della guerra, mi ha raccontato dell’ospedale americano che era stato installato vicino alla sua abitazione, in via Trezzo a Mestre, e di sua madre che lì faceva le pulizie e del giovanissimo Hemingway, in Italia come volontario d’ambulanza, che vi passava spesso. O di quando lui, in braccio a sua madre, fu accarezzato da una bella signora che passeggiava in Viale Garibaldi insieme ad altre dame, e chiese a sua mamma il suo nome. Era la Regina Elena, in visita alla caserma che portava allora il suo nome ed era stata adibita anch’essa ad ospedale, a causa del grande afflusso di feriti dal fronte del Piave” continua lo scrittore.

Nel libro di Umberto Zane, Dove sei stato mio bell’alpino? edito da La Toletta, un ragazzo di umili origini, però con una cultura superiore a quella dei suoi coetanei, imbevuto di ideali risorgimentali e mazziniani, porta al fronte, nel suo zainetto, i libri di Dante, Mazzini, Carducci, D’Annunzio. Si chiama Francesco Calmasini e partecipa come alpino alla prima guerra mondiale, raccontando nei suoi diari quanto accade. E accanto alla sua storia viene raccontata quella, parallela, di Mestre, e della sua famiglia, per far capire come viveva, in quel tempo di guerra, la città. Alla stesura del libro ha contribuito il figlio Pericle Calmasini.