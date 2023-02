Mareno di Piave, proclamato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

Lo scorso 14 febbraio nella sala consiliare del municipio di Mareno di Piave è stato proclamato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, 13 i nuovi eletti tra consiglieri, assessori e il sindaco Aziz Ndiaye della 3^B, tutti studenti della locale scuola secondaria di I grado.

MARENO DI PIAVE – L’incontro ha visto prima i discorsi di incoraggiamento del sindaco Gianpietro Cattai e della dirigente scolastica Paola Gardenal, incentrati sull’importanza di avere a disposizione un organo di rappresentanza della popolazione giovane, che possa confrontarsi con gli adulti del territorio, ma anche sulle responsabilità del ruolo assunto dai giovani componenti del CCR.

In seguito, i ragazzi ad uno ad uno si sono alzati in piedi per presentarsi e presentare le loro idee, si è trattato di un momento emozionante e condiviso con i numerosi familiari presenti in sala.

Tanti i progetti che il nuovo CCR ha in mente e che descrivono appieno l’entusiasmo e la voglia di fare di questi giovanissimi cittadini: realizzare un giornalino scolastico, avviare un gemellaggio tra la scuola di Mareno di Piave e una scuola estera, ideare una caccia al tesoro alla scoperta del territorio e delle iniziative legate a temi ambientali, organizzare insieme al Comitato Genitori della scuola secondaria di I grado la Festa di Primavera e l’ormai consolidato Mareno’s Got Talent.

Il nuovo CCR risulta composto da: Aziz Ndiaye 3^B sindaco, Martina Bozzetto 3^C vicesindaca, Gabriele Cesca 3^E assessore alla vita civica e democratica, Aurora De Nadai 1^D assessora all’ambiente e alle tradizioni, Alessia De Pizzol 3^D assessora ai rapporti con la scuola, Agata Fiore 1^C assessora alle attività culturali e al tempo libero, Lavinia Sacchet 1^A assessora all’amicizia e al volontariato, Sara Brugnera 2^C consigliera, Alessio Brunello 2^E consigliere, Tegegn Capraro 1^B consigliere, Alex Cescon 2^A consigliere, Marco Limantri 2^D consigliere, Francesca Spinazzè 2^B consigliera.

Il CCR di Mareno di Piave rientra tra le progettualità del Servizio Operativa di comunità, servizio promosso dall’Ulss 2 Marca Trevigiana e gestito dalla Cooperativa sociale Itaca. I progetti sono attivati in collaborazione con il Comune di Mareno e l’Istituto comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola.