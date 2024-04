“Mare Fuori”, casting per giovani 17-20 anni

Casting aperti anche per due ragazzi originari del Nord Italia. Candidature entro giovedì 11 aprile 2024.

Sono aperti i casting della serie TV che porta sullo schermo le emozioni e le sfide di un gruppo di giovani ragazzi e ragazze, provenienti da diverse sfere della vita, tutti alla ricerca del proprio destino. Ambientata in una pittoresca cittadina costiera, la trama si dipana attraverso una serie di eventi che coinvolgono i protagonisti in situazioni intricate e avvincenti. Tra segreti sepolti sotto le onde, rivalità tra bande locali e misteri del passato, i giovani si trovano a navigare tra le acque turbolente della loro adolescenza mentre affrontano ostacoli che metteranno alla prova la loro forza, la loro lealtà e la loro determinazione.

Per la quinta stagione della Serie (prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction), le cui riprese saranno effettuate in primavera-estate 2024, la produzione è attualmente alla ricerca di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 17 e i 20 anni.

Nello specifico, si cercano:

– Una ragazza tra i 17 e i 20 anni, alta (sopra i 180 cm), con un fisico imponente e corpulento;

– Due ragazzi dai 17 ai 20 anni, originari del Nord Italia, con fisici atletici e strutturati.

Per i ragazzi non è necessaria esperienza di recitazione.



Il lavoro sarà regolarmente retribuito.

Chi è interessato e rientra nei criteri richiesti può inviare la propria candidatura entro giovedì 11 aprile 2024.

In foto, una scena di “Mare Fuori”, immagine tratta da una puntata della serie