Marco e Pippo testimonial delle bellezze di Chioggia

Due, anzi, tre testimonial d’eccezione per Chioggia e tutto il suo meraviglioso territorio. Marco e Pippo, il trio comico più amato del Nordest, è sbarcato in città per realizzare alcuni video utilizzando come set naturale i luoghi più belli di Chioggia.

CHIOGGIA – Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia: ”Abbiamo deciso di chiamare dei comici molto seguiti e apprezzati per promuovere la nostra città e tutte le sue bellezze attraverso lo strumento della simpatia e del buonumore. Ascoltarli è sempre molto divertente, grazie a loro un vastissimo pubblico conoscerà Chioggia ancora meglio e in maniera accattivante”.

L’INTERVISTA

Perché avete accettato di fare da testimonial a Chioggia?

“Abbiamo accettato con gioia questo progetto perché siamo innamorati del nostro territorio. In questi 18 anni di spettacoli in giro per il Veneto, abbiamo avuto la fortuna di apprezzare la bellezza che abbiamo a portata di mano”, dice Marco.

“Tra l’altro, da quando sono piccolo – aggiunge Pippo – i miei parenti mi portavano sempre al mare a Sottomarina perché fa bene, si dice. E siccome ora che ho quarant’anni mi ritengo veramente una bellissima persona, credo che sia merito anche dell’aria di Sottomarina. Quindi volevo ringraziare questo territorio in modo concreto attraverso questi video, perché se oggi sono la persona splendida che sono, è anche merito di Chioggia”.

“Beh, non direi questa cosa perché se il metro di misura è la tua bellezza, no vien più nessuno!”, aggiunge Gaetano.

Cosa vi ha colpito di più di Chioggia?

“A parte il drone del nostro video maker, la cosa che ci ha colpito di più è stata la vitalità e l’energia positiva che abbiamo respirato passeggiando per la città”, dice Marco.

Pippo: “A me ha colpito l’aspetto gastronomico. Non sono mai stato un amante del pesce, e spero di non essere ucciso per questa mia affermazione… ma qui mi sono ricreduto! Gustare i prodotti ittici freschi e preparati secondo questa tradizione, trasforma il semplice mangiare in un’esperienza incredibile… ho capito che quando avrò voglia di pesce, verrò sensaltro qui!

Infine Gaetano: “L’altra cosa bella è stata accorgersi che Chioggia è una città ricca di fascino, da qualsiasi parte ti giri trovi un motivo per ammirare qualcosa, che sia uno scorcio caratteristico, il mare, gli scogli, le barche, l’architettura, un monumento, i locali sul corso principale…”

“Gaetano, puoi dirlo senza problemi: le ragazze che vanno al mare!”, commenta Marco.

Come siete stati accolti in città dalla gente?

Gaetano: “Siamo stati accolti molto bene, con calore e partecipazione, grazie anche alla guida d’eccezione che era con noi, il sindaco Mauro Armelao che ringraziamo per questo progetto”.

Marco: “Diciamo che l’essere conosciuti in città ci ha salvato la vita! Per motivi logistici, abbiamo dovuto parcheggiare le auto in Corso del Popolo per scaricare attrezzature e abiti di scena. C’era un gruppo di uomini intenti a montare le scenografie per la Marciliana, a cui intralciavamo il passaggio con le auto. Fortuna ha voluto che fossero nostri fan, e siamo stati perdonati… ce la siamo cavata con un selfie!”.

Nel programma politico per Chioggia dell’assessore Contin quali potrebbero essere i primi punti?

“Sensaltro ci sarebbero tre punti: spiagge gratuite per i comici nati in Veneto. Ristoranti sempre aperti per gli artisti veneti che realizzano quattro video promozionali di Chioggia. Il terso punto non lo sappiamo, ma metterne solo due era brutto!”

I video saranno pubblicati sui social di Marco e Pippo a partire da venerdì 30 giugno e per i 3 venerdì successivi, sempre intorno all’ora di pranzo.