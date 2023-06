Ritmica, incetta di medaglie per le ginnaste legnaghesi

Al Campionato Nazionale Aics di ginnastica ritmica che si è svolto a Biella dal 15 al 19 giugno le ginnaste legnaghesi del programma promozionale junior della società Ginnastica Verona hanno fatto incetta di premi: ben due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo.

LEGNAGO – Silvia Marchiori ha vinto per due volte il primo posto nella sezione Junior cerchio e junior palla, Ginevra Bovolon ha conquistato l’argento nella sezione allieve cerchio mentre Leda Gobbi è medaglia di bronzo nella sezione junior nastro.

Nella categoria promozionale avanzato senior, Rebecca Tabacco e Giada Zanini si sono aggiudicate la medaglia di bronzo rispettivamente al cerchio e alle clavette, mentre nel promozionale giovani Sofia di Pace ha vinto l’argento alla palla.

“A Legnago negli ultimi tre anni Ginnastica Verona, grazie al lavoro delle istruttrici e responsabili Marina Castellani e Snezhana Kapitanova, ha promosso e diffuso la ginnastica ritmica con risultati importanti – ha commentato l’Assessore allo Sport Luca Falamischia. – Considerato “sport minore” per il solo fatto di avere un pubblico meno vasto delle altre discipline, ma non per questo meno bello, formativo ed educativo, grazie a società che si impegnano e collaborano come Ginnastica Verona ha ottenuto traguardi di rilievo. Per questo l’Assessorato allo Sport di Legnago sarà sempre al loro fianco“.