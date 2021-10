Manifestazione no Green Pass a Mestre

Sono riusciti a riempire piazza Ferretto come da anni non si vedeva, al grido di Libertà (qui il video: https://fb.watch/8FmuTAYRq9/). Hanno sfilato giovani, adulti, anziani e bambini mantenendo il contatto e i collegamenti audio con la manifestazione di Trieste. “Dobbiamo resistere per esistere” tra le frasi più gridate. Tutto si è svolto nella tranquillità con un sole tiepido che sottolineava l’aria di festa. Una manifestazione distante anni luce da quella di Roma che si ripeterà tra una settimana a Trieste.

Silvia Moscati