L’ultimo volo

“Godetevi questo viaggio storico e conservate la vostra carta d’imbarco e’ un pezzo di storia”.Andrea Gioia il Comandante dell’ultimo volo Alitalia e’ esplicito.Nel suo ultimo commovente messaggio condensa in piccoli minuti anni di storia emozioni ed orgoglio.Prestigio e leggenda che partono dal 1947 con quel primo volo con 46 sparuti passeggeri per diventare icona e vero punto di riferimento.Quando c’era la prima classe con la sua splendida cucina e i salottini in pelle.L’addestramento formidabile dei piloti migliori al mondo,con rarissimi incidenti.E il doppiopetto blu, elegantissimo e forbito che distingueva il personale Alitalia con il suo incedere negli aeroporti di mezzo mondo.Milioni di viaggiatori ,vip e meno vip ,capi di stato, partite a carte tra Bearzot,Pertini,Causio e Zoff con la coppa del mondo sul tavolino e gente di tutti i giorni, uniti dalla compagnia di bandiere.E mille curiose “coincidenze” come il fiocco rosa a bordo il 3 novembre 1997 quando alle ore 23,15 sul volo Az 769 da Bombay a Roma ,grazie all’assistenza una ginecologa presente nasceva Maya, una bellissima bambina figlia del volo.Poi l’altra meta’ del cielo, quella del declino che vola basso, quasi mai a decollare parla di 3 utili in 74 anni ,casse integrazioni e aiuti a tutto spiano senza mai ritrovare la rotta e la quota.Ma questo e’ un’altro film.Finisce un’era e dalle sue scalette oggi ci piace ritrovare quello splendido nome, creato per caso da un impiegato delle poste per brevità nella scrittura di un telegramma.

Zero Biscuit di Mauro Lama