‘Made in Italy’ in the sky, con Voluntas

Ci saranno anche pasta e tortellini a colazione per gli astronauti della missione Axiom Space, partita oggi da Cape Canaveral, in Florida USA.

La partenza era inizialmente prevista per ieri, 18 gennaio, ma è stata poi rinviata a oggi. La capsula Crew Dragon Freedom, diretta alla Stazione Spaziale, è stata lanciata dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 della SpaceX. L’aggancio alla stazione Iss è previsto alle 11.15 italiane di domani, sabato 20 gennaio. Sarà la terza volta che una missione privata raggiungerà la stazione orbitale, dopo le missioni Ax-1 dell’aprile 2022 e Ax-2 del maggio 2023.

Inizia dunque l’avventura per la missione Voluntas, che per l’Italia ha una componente istituzionale. È infatti il risultato di un lavoro congiunto tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della Difesa, delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Agenzia spaziale Italiana e Aeronautica Militare con la collaborazione di università e industrie.

A bordo c’è il pilota Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare e ottavo italiano a volare in orbita. Con lui sono lo svedese Marcus Wandt e il primo astronauta turco Alper Gezeravci. Al comando c’è il veterano Michael Lopez-Alegria, che dopo una lunga carriera nella Nasa adesso lavora per la Axiom Space.

Walter Villadei, il più bello sei tu!

Walter Villadei è un militare e astronauta italiano, romano, di 49 anni. Nel giugno 2023 ha partecipato al volo suborbitale Galactic 01 di Virgin Galactic . Ora è nello spazio per raggiungere, insieme ai componenti della missione, la Stazione spaziale internazionale Axiom Mission 3, come pilota