L’Umana Reyer perde la vetta

Una Reyer rimaneggiata perde con Tortona dell’ex Walter De Raffaele e cede la vetta della classifica a Brescia vincente a Trento.

CASALE MONFERRATO – Una Reyer incerottata per gli infortuni di Parks e Tucker non riesce a completare la rimonta dal -16 su Tortona dell’ex Coach Walter De Raffaele e perde per 75-69. In vetta alla classifica di Serie A rimane Brescia in solitaria con Venezia agganciata da Bologna al secondo posto.

Ottima prova dei soliti Simms (3/5 da 2, 3/3 da 3 e 6 rimbalzi), Tessitori (13+8 in 18′) e Brooks (3/3 e 1/2). 5 gli assist di De Nicolao.

La partita

Complici le assenze di Parks per l’infortunio patito a Lubiana e Tucker per un dolore al piede, il quintetto orogranata è formato da Spissu, Tessitori, Heidegger, Casarin e Simms . Primo tempo di quasi assoluta sterilità offensiva per Venezia che segna per prima con Tessitori e poi si blocca fino a tre liberi sempre suoi al 7’30. Tortona ne approfitta e allunga fino al 18-5. Si sbloccano prima Wiltjer con una tripla e poi capitan De Nicolao, portando il divario a -10 alla fine del quarto. Le percentuali imbarazzanti sono lo specchio del risultato: 3/12 da 2 e 1/9 da 3.

Il secondo periodo continua sulla falsa riga del prima con Tortona avanti di 16 (32-16 al 13′) e Spahija costretto a chiamare il secondo Time Out. La situazione non cambia, troppe palle perse per Venezia (ben 8) e i padroni di casa che mantengono il divario del +16 fino al 17’30”. Brooks mette una tripla e inizia la reazione della Reyer che rimonta fino al 36-28 con un parziale di 0-8. Il quarto si chiude sul 41-31, dopo il terzo fallo di Ross.

Il ritorno dagli spogliatoi inizia con ancora un canestro di Tessitori. Risponde Tortona per il 46-33 al 21’30”. Simms e Heidegger mettono due triple e l’ex De Raffaele è costretto a chiamare Time Out al 22’30” sul 46-39. Terzo fallo di Kamagate, Simms da tre per il 48-43 al 24′. Vanno in bonus entrambe le squadre. Punteggio bloccato fino ai due liberi di Kabengele al 27′ che mette a segno poi anche una schiacciata prima di dover abbandonare definitivamente il campo per infortunio. Strautins riporta Tortona sul 57-49 al 28’30” e al 30′ è 57-50.

L’inizio dell’ultimo quarto vede il terzo fallo di Tessitori e il canestro di Strautins per il 59-50 al 31’30”. Venezia alza la difesa e Brooks riporta sotto gli orogranata per il 59-55 al 32′. Wiltjer si avvicina ancora per il -2 e Simms firma il pareggio al 33’30”. L’equilibrio dura fino al 64 pari, poi i padroni di casa provano ad allungare sul 69-64 al 36’30”. Weems si esalta e porta la squadra all’ultimo minuto e mezzo sul 75-66. Venezia non molla, Heidegger fa un and one ma Spissu si infortuna al ginocchio. Finisce 75-69.

L’Umana Reyer tornerà in campo giovedì alle 20 al Taliercio per la terzultima giornata di EuroCup contro il Wolves Vilnius. Per la terza giornata di di Serie A invece la Reyer ospiterà sempre in casa la Dolomiti Energia Trentino sabato 27 alle 19.30.

Le dichiarazioni di Coach Neven Spahija dopo la partita di Casale Monferrato:

“Per prima cosa voglio fare i complimenti a Tortona per la vittoria: hanno giocato bene, soprattutto in difesa. Sapevamo che il nostro attacco e le nostre percentuali sarebbero state decisive e non abbiamo ripetuto ciò che facciamo ultimamente. Siamo una squadra che gioca con tanti possessi e che tira meglio di stasera. Non posso dire niente ai giocatori, ci hanno provato. Noi non siamo una squadra da 69 punti, con il 25% da tre e tante situazioni in cui non abbiamo realizzato tiri aperti. Loro invece nel finale hanno segnato i tiri che hanno costruito. Complimenti a Tortona, noi torniamo a casa per lavorare e migliorare“.

Il tabellino

Parziali: 22-12; 41-31; 57-50

Bertram: Zerini 2, Ross 9, Dowe 7, Candi, Tavernelli ne, Strautins 14, Baldasso 12, Kamagate 4, Severini 3, Obasohan 4, Weems 20, Thomas. All. De Raffaele.

Umana Reyer: Spissu 2, Tessitori 13, Heidegger 10, Casarin 1, De Nicolao 6, O’Connell, Janelidze ne, Kabengele 6, Brooks 10, Simms 15, Wiltjer 6. All. Spahija.