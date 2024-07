L’ultimo saluto a Enza

Si svolgeranno domani, mercoledì 17 luglio, alle ore 9.30, nella chiesa parrocchiale di Canizzano, Treviso, i funerali di Vincenza Saracino, la 50enne uccisa con cinque coltellate mercoledì 3 luglio

Preganziol – “Non fate gli sciacalli!” apostrofa così i numerosi giornalisti che suonano al campanello di casa Stefanato Saracino. Il marito di Enza è chiuso nel suo dolore e non vuole rispondere a nessuno. Agli inquirenti ha già detto tutto e loro lo considerano completamente estraneo ai fatti.

Le indagini proseguono su varie piste, non esclusa anche la rapina finita male, visto che non sono stati trovati gli effetti personali della donna. Altra ipotesi è che il colpevole sia qualcuno tra i clienti del sexy shop, dove lavora insieme al marito.

All’attenzione degli inquirenti ci sono il telefono cellulare della donna e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Vincenza Saracino era originaria di Molfetta, in provincia di Bari. É stata trovata senza vita all’interno di un casolare abbandonato in via Maleviste a Preganziol, a poca distanza dall’abitazione in cui viveva con il marito e la figlia. La donna lavorava nel sexy shop di cui è titolare il marito. https://ilnuovoterraglio.it/trovato-il-corpo-della-donna-scomparsa/