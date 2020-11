Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Lucio Carraro

(classe 1954) scrittore

Lucio Carraro di professione ha fatto l’insegnante, lavorando per 40 anni di seguito alla scuola “Carducci” di Treviso. Ma ha svolto anche il difficile compito di Pedagogista ed autore apprezzato di narrativa e copywriter.

Ha tenuto numerosi Corsi di aggiornamento per l’insegnamento della lingua italiana per conto dell’Istituto Ricerca Educativa del Veneto (IRRSAE) di varie Associazioni pedagogiche e di alcuni Istituti scolastici del Veneto.

Dal 1982 svolge anche l’attività di comunicazione come copywriter e consulente nel settore della comunicazione aziendale ed istituzionale. È stato coautore del libro di racconti per ragazzi “La verde collina”. Fra le più recenti pubblicazioni mi piace ricordare “Sentimenti elementari”, “Agosto, il sentimento della montagna”, “Il senso della lumaca ed altre storie” ed infine “Cuoche, le radici della cucina”.

È un uomo di cultura e da sempre autore di libri, e comunque una figura rappresentativa della cultura moglianese.

Insieme a Sandro del Todesco Frisone, anch’egli scrittore con un passato da sportivo, ha fondato lo scorso anno anche un partito politico, una lista civica a Mogliano denominata “Il Ponte”, con ideali decisamente di sinistra, in appoggio al Sindaco uscente Carola Arena, nella quale sono confluiti anche parecchi ex Socialisti e Comunisti.

Come scrittore si è rivelato autore prolifico e poliedrico, di passioni, paesaggi, sentimenti. Con la sua prosa fluida e convincente riesce a deliziare i suoi lettori catturandone la concentrazione.

Nel suo passato ha anche dei trascorsi politici di valido assessore alla Cultura ed alla Pubblica istruzione. Attualmente collabora con diverse associazioni sia culturali che sociali. Lucio, complimenti!

