Le scuole di Silea a pieno regime con il tempo integrato

Partito già dal 20 settembre, con mensa e attività pomeridiane extracurricolari

Avvio scolastico a pieno regime per l’Istituto Comprensivo di Silea, specialmente per i 472 alunni della scuola primaria, suddivisi nei 3 plessi delle frazioni di Silea, S. Elena e Lanzago.

Fin dal suono della prima campanella del 13 settembre, era infatti già attivo il servizio di pre-scuola, che prevede la possibilità, per i genitori con comprovate esigenze lavorative, di portare i bambini a scuola dalle ore 7.45.

Dal 20 settembre è partito a pieno regime anche il servizio di “tempo integrato”, che offre ai bambini attività pomeridiane integrative che spaziano dal teatro, alla piscina, all’inglese, con uscita da scuola alle ore 16.30. Il “tempo integrato” una progettualità extra curriculare di qualità, che l’Istituto Comprensivo offre alle famiglie da quasi 20 anni, generando motivo di attrattività da altri comuni dal momento che i bambini iscritti non residenti a Silea risultano essere oggi più di 100.

Novità dell’anno scolastico 2021 – 2022 è la possibilità di aderire anche solo al servizio “Io mangio a scuola”, che consente ai bambini di usufruire del servizio di mensa, con uscita alle ore 14.30.

Il servizio di Tempo Integrato, gestito dal 2016 dalla Cooperativa Comunica, è a pagamento, ma parte del costo è coperto dal Comune che stanzia 35.000 euro all’anno per venire incontro a tutte le famiglie nella spesa.

“In un grande lavoro di squadra con la Dirigente Scolastica Maria Pia Davanzo, abbiamo messo al centro le esigenze dei bambini e delle famiglie: conciliare orari di lavoro e orari scolastici è una sfida quotidiana per tante famiglie e attuare queste progettualità di qualità significa venire incontro ai bisogni della collettività. Oltre al progetto tempo integrato, l’Amministrazione ha anche portata a termine l’adeguamento strutturale di aule all’aperto e di ampliamenti, per adeguarsi alle normative anti Covid. Questo è il risultato di una grande sinergia, di programmazione a lungo periodo e di pianificazione, nonché di anni di esperienza di organizzazione dei pomeriggi extra curriculari” sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Silea Angela Trevisin.

“Il costante lavoro avvenuto in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Silea durante il periodo estivo ci ha consentito di adeguare a livello edilizio le scuole che necessitavano di interventi e che sono state consegnate in tempo utile per la riapertura regolare fin dal primo giorno di lezione in presenza. Il servizio di pre-scuola e di mensa scolastica con i rientri pomeridiani sono stati attivati dal 20 settembre 2021, data in cui è partito anche il Tempo Integrato per la Scuola Primaria. Segnalo inoltre che la Scuola primaria “Cornaro” è stata ampliata con una nuova mensa e tre aule. Il grande lavoro svolto dall’UST di Treviso per quanto concerne il reclutamento di Personale ci ha consentito anche di avere fin dal primo giorno di scuola i Docenti di sostegno” conclude la Dirigente Scolastica di Silea, Maria Pia Davanzo