Treviso. Carabinieri denunciano extracomunitario per spaccio droga e segnalano donna come assuntrice di sostanze stupefacenti

Carabinieri di Treviso denunciano un uno straniero di 23 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato segnalato da una residente in via Don Giovanni D’Alessi.

I militari, individuata nella zona una donna di 39 anni alla guida di una autovettura in possesso di 0,7 grammi di droga acquistata poco prima dal’extracomunitario, si sono messi alla ricerca dell’extracomunitario allontanatosi in bicicletta.

Rintracciato l’uomo veniva perquisito e trovato in possesso di 40 euro dategli dalla donna per l’acquisto della droga.

La donna è stata segnalata alla prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti e le è stata ritirata la patente.