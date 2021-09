Mogliano. Evento benefico “Lions of Chris & Friends”. AGSAV, fondi per “Il mio tempo per esserti amico”

Nella serata di venerdì 24 settembre 2021 si è svolto, nel rispetto delle normative Covid,

presso Villa Condulmer di Mogliano Veneto l’evento benefico “Lions fo Chris & Friends”:

un service della fondazione Lions organizzata dal Lions Club di Spinea per raccogliere fondi

per il progetto “Il mio tempo per esserti amico” ideato da AGSAV Onlus (Associazione

Genitori Soggetti Autistici di Venezia).

Service fortemente voluto dalla Presidente del Lions Club di Spinea, Avv. Tania

Busetto, mamma di Christian, ragazzo affetto da sindrome autistica.

Partendo dal concetto che l’autismo è parte di questo mondo e non invece un

mondo a parte, tramite questo service ci si è proposti di far sentire il nostro

suppporto a tutti quei genitori impegnati quotidianamente nella lotta contro la

discriminazione dei loro figli affetti da questa diffusa sindrome che colpisce una

media di una famiglia su 50.

Così facendo potremo contribuire al cambiamento di mentalità affinché le persone

con autismo non siano costantemente evitate e mai coinvolte nelle varie semplici

attività che invece impegnano normalmente la nostra vita, ma, invece, siano

riconosciute come membri integranti della società perché una persona autistica

non va cambiata, va invece capita ed ascoltata con il cuore.

Certo per comprendere questo è necessario avere l’occasione di avvicinarsi a loro e

di conoscerli, perché ciò che non si conosce spaventa.

Il Service “Il mio tempo per esserti amico” ha quindi un duplice obiettivo: da una

parte quello di offrire ai ragazzi con autismo un’occasione di inclusione e dall’altra

quello di prestare l’occasione ai ragazzi normotipici di vivere l’esperienza di

avvicinarsi alla disabilità in modo positivo.

Attraverso le scuole ma anche con percorsi personali AGSAV ONLUS “arruola”

ragazzi/e tra i 18 ed i 25 anni interessati a dedicare il loro tempo (qualche

pomeriggio a settimana) per costruire un rapporto amichevole con un ragazzo/a

con autismo.

L’esperienza sarà preceduta da una breve formazione e supervisionata da un tutor.

L’autismo è una patologia complessa ed eterogenea, si parla infatti di autismi tanti

e di- versi tra loro, quasi tutti però accumunati da una caratteristica: la solitudine

soprattutto durante l’adolescenza e la giovane età. Tra i loro grandi desideri c’è

quasi sempre quello di avere un AMICO!

Non importa quale sia il loro concetto di amicizia, non importa se vorranno parlare

di bulloni piuttosto che fumetti o fissare il passaggio dei treni …ciò che conta è che

possano farlo condividendo questo tempo con qualcuno che non sia un genitore o

un adulto, ma sia un coetaneo/a (o quasi) che permetta loro di tornare a casa e

con un buffo sorriso dire: “oggi sono stato fuori con il mio amico!”

Sembra un piccolo progetto ma per chi vive questa patologia significa davvero

tanto. Uscire dall’isolamento e non solo per andare a scuola o fare terapia o recarsi

al supermercato con mamma o papà, uscire per andare a fare un giro con un

“amico/a”, mangiare un gelato, andare ad un cinema o fare una corsa in bicicletta

al parco, significa sentirsi almeno in quel momento parte del mondo, condividere

la propria identità con uno o più coetanei, significa realizzare di fatto una volta

tanto e non solo formalmente ciò che noi normotipici chiamiamo a gran voce

“inclusione”.

Nel corso della serata sono state presentate le opere dell’artista autistico Stefano

Furlanetto di Pianiga e gli ospiti sono stati allietati da una sfilata di moda dell’Atelier

Galiazzo di Cartura con il contributo di Bauty Faschion By Sergio con salone a Mestre e a

Padova che si è occupato delle acconciature e del make-up e dalle note di Davide Dal

Mulin e Jasmine Ashley Terrel.

Alla serata, presentata dalla giornalista Alessia Da Canal, ha partecipato anche il

Presidente dell’ AIAC Onlus (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), Marcello Mancini,

la presidente Nazionale dell’ADMO, Mara Rosolen, la sindaca di Spinea, Martina Vesnaver