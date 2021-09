Team Treviso, alleve di bronzo nella finale B dei campionati società

Gran terzo posto della squadra femminile nel raggruppamento Nord-Est di Cles. Cinque i podi individuali: Elena Roncato vince nel lungo, argenti per Elisa Maria Menegotto (200) e Francesca Bergamin (100 ostacoli), bronzi per Anna Zanotto (triplo) e Giulia Hernandez Broggin (martello) (26.09.21) – Gran bronzo per la squadra femminile del Team Treviso nella finale B Nord-Est del campionato italiano allievi di società su pista. Nel weekend, a Cles (Trento), il club del presidente Massimo Benetello ha conquistato il terzo gradino del podio, andando a occupare la 21^ piazza (alla pari con altre tre formazioni) nella graduatoria nazionale di società. Un risultato parzialmente inatteso, considerando che le ragazze del Team Treviso si erano presentate in Trentino con il settimo punteggio di qualificazione: nel weekend hanno così recuperato quattro posizioni, mancando l’argento (andato al Gs Fiamme Oro Padova) per appena mezzo punto (144 punti a 143,5). Nel bilancio, cinque medaglie individuali: l’oro di Elena Roncato nel lungo (5.10), gli argenti di Elisa Maria Menegotto nei 200 (26”75) e Francesca Bergamin nei 100 ostacoli (14”70) e i bronzi di Anna Zanotto nel triplo (10.60) e Giulia Hernandez Broggin nel martello (42.75). A Cles, come già lo scorso weekend a Torino e ad Agropoli per le finali dei campionati italiani assoluti, il Team Treviso ha ricordato Giulia Marin, giovane ostacolista scomparsa la scorsa primavera a causa di una grave malattia, indossando una maglietta azzurra (il colore preferito da Giulia) con una dedica speciale: “Una storia scritta con te, continuiamo a scriverla per te”. Questi i risultati delle atlete del Team Treviso impegnate nella finale B Nord-Est del campionato italiano allieve di società. 100 (-0.5): 5. Emma Bordignon 13”48. 200 (-0.2): 2. Elisa Maria Menegotto 26”75. 400: 12. Benedetta Andreazza 1’06”08. 800: 7. Gaia Perinello 2’32”73. 1500: 7. Gaia Perinello 5’26”86. 3000: 6. Anna Furlan 11’54”07. 2000 siepi: 5. Anna Furlan 8’27”00. 100 ostacoli (0.0): 2. Francesca Bergamin 14”70. 400 ostacoli: 12. Elena Alessi 1’14”68. Alto: 4. Elisa Maria Menegotto 1.59. Lungo: 1. Elena Roncato 5.10 (0.0). Triplo: 3. Anna Zanotto 10.60 (0.0). Peso: 10. Giulia Hernandez Broggin 7.33. Disco: 6. Sofia Pieri 26.90. Martello: 3. Giulia Hernandez Broggin 42.75. Giavellotto: 4. Elena Alessi 29.88. 4×100: Team Treviso (Emma Bordignon, Anna Zanotto, Elena Roncato, Francesca Bergamin) non classificata. 4×400: 5. Team Treviso (Francesca Bergamin, Gaia Perinello, Elisa Maria Menegotto, Benedetta Andreazza) 4’16”41.