Le offerte del Comune per le famiglie con figli di età compresa fra 0 e 14 anni

L’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, in costante confronto con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in questo particolare tempo sospeso di emergenza, durante il quale la routine delle famiglie è bruscamente venuta meno, e con essa gran parte degli aspetti relazionali al di là di quelli con i famigliari stretti, ha ritenuto di voler sostenere le famiglie con una serie di proposte utili per sentire un po’ meno la fatica di questo strano periodo.

L’Assessore Cocito ha trovato in Codess un interlocutore fattivo e collaborativo: mettendo in piedi questi progetti, si è potuto scongiurare – grazie all’attività dell’Amministrazione – il pagamento delle rette degli asili nido a carico delle famiglie durante i periodi di sospensione dei servizi educativi. Tutti i ragazzi e bambini moglianesi vengono inclusi nei progetti, dedicando particolare attenzione anche alle situazione di particolare fragilità. Per poter attivare i servizi, sul sito www.comunemoglianoveneto.it sono disponibili tutti i link.

È da questo sentire che sono nate alcune proposte sul territorio:

Educamici

Si tratta di un progetto di supporto alle famiglie con minori 0-14 anni in particolari situazioni di disagio per disabilità o disagio familiare, attraverso occasioni di educativa domiciliare a cura di personale specializzato Codess.

Si è infatti pensato di rinegoziare con il gestore degli asili nido convenzionati nel territorio moglianese il mancato servizio di asilo nido e convertirlo, senza nessuna spesa per le famiglie frequentanti i nidi, in una proposta per i nuclei familiari moglianesi con al loro interno un minore in difficoltà.

Le famiglie che desiderano sottoporre all’attenzione dell’equipe la propria proposta dovranno compilare il modulo e inoltrarlo all’indirizzo mail [email protected]: le istanze saranno poste in ordine di priorità e si cercherà di evaderle in base alla gravità della situazione e al budget di ore a disposizione.

Cosa bolle in rete a Mogliano?

Si tratta di piacevoli occasioni per gli alunni delle scuole primarie di poter imparare giocando. Anche in questo caso, a conversione del servizio dei laboratori didattici pomeridiani gestiti dalla cooperativa Comunica, l’Amministrazione Comunale ha concordato di mettere a disposizione al link https://www.cooperativacomunica.org/cosa-bolle-in-rete-a-mogliano/ una serie di attività tematiche per trascorrere qualche bel momento spensierato.

L’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto è infatti lieta di offrire a tutti gli alunni moglianesi una bella opportunità per impegnare questo tempo particolare scoprendo le proposte di attività, da fare in casa come all’aperto, realizzate dalla cooperativa Comunica. Semplicemente selezionando l’area tematica e poi avviando il video prescelto sarà possibile imparare giocando e divertirsi anche a distanza… e buon gioco a tutti!

Lo Sportello Psicopedagogico itinerante

Prende il via, nella sua versione online, un’occasione per aumentare le proprie competenze e superare le difficoltà che le famiglie stanno affrontando in questo periodo difficile.

Sarà possibile, per le famiglie di Mogliano Veneto con figli nella fascia 0/6 anni, prenotare una consulenza con le pedagogiste dell’Area Infanzia di Codess per

-Migliorare le proprie strategie e gli strumenti educativi a disposizione

-Aumentare la consapevolezza e la fiducia nel proprio ruolo genitoriale

Per maggiori informazioni su questo proposta finanziata da Generali Italia e Fondazione “The Human Safety Net” nell’ambito del progetto “Ore di Futuro”, è possibile consultare il volantino.

Commenta la news

commenti