Addio a Ezio Bosso, una vita per la musica

Oggi è volato in cielo Ezio Bosso, a causa di una malattia degenerativa.

Il suo insegnamento è stato che, pur sapendo come sarebbe finito tutto dal 1° giorno, ha speso le proprie energie residue, non per se stesso, come tutti abbiamo diritto di fare, ma per dare un messaggio che solo l’Amore, trasmesso con la sua musica, va oltre la morte e ci aiuta e ci da la forza per affrontare la vita residua.

” Mi ritengo un privilegiato ”

Questa una sua riflessione che dimostra come in un corpo condannato, l’anima ha risposto da spirito libero!

Addio Ezio e grazie per il tuo Amore trasmesso in musica.

Sandro Taverna, medico di Preganziol

